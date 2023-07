Lancia ha fatto un importante passo avanti nella sua strategia di rilancio annunciando, attraverso i propri account sui social media, la produzione del primo esemplare della nuova generazione della Lancia Ypsilon. La vettura è stata assemblata presso lo stabilimento di Figueruelas, vicino a Saragozza. Il progresso nello sviluppo del nuovo modello sembra procedere secondo i tempi previsti. Questo annuncio da parte dell’azienda conferma quanto dichiarato dal CEO Luca Napolitano alla fine di maggio, quando aveva annunciato l’inizio della produzione della nuova Ypsilon.

Ma com’è questa nuova Ypsilon? Il fondamento principale del rinascimento di Lancia è rappresentato dalla condivisione delle tecnologie all’interno del gruppo Stellantis, coinvolgendo sia la piattaforma che i motori. Per quanto riguarda la piattaforma, verrà utilizzata la eCMP, già in uso per le “cugine” Opel Corsa e Peugeot 208. Riguardo al motore, la nuova Ypsilon impiegherà il 3 cilindri 1.2 turbo a benzina nella nuova versione mild hybrid da 136 CV e 230 Nm; questo motore sarà abbinato a un cambio a doppia frizione a 6 marce, con un motore elettrico asincrono a magneti permanenti da 28 CV e 55 Nm di coppia integrato. Questa unità ha debuttato sulle Peugeot 3008 e sulla Opel Corsa restyling.

The first New Lancia Ypsilon has been produced. Today we take another step ahead in the Renaissance of the Lancia brand. We are ready.#Lanciaisback #LanciaRenaissance #Lanciaisready pic.twitter.com/k5ZWZ5OYc9

— Lancia (@lancia_official) July 28, 2023