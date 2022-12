Da alcuni giorni è ordinabile il Model Year 2023 della Lancia Ypsilon. Si tratta dell’ultimo aggiornamento della city car di casa Lancia che si rinnova ancora in attesa della partenza della nuova era del brand e dell’arrivo dei primi modelli firmati Stellantis. La nuova Ypsilon arriva sul mercato con un prezzo di listino di 17.100 euro ma è già in promozione a partire da 15.150 euro. Il nuovo Model Year della Lancia Ypsilon introduce alcune novità per la gamma, senza stravolgere il progetto della city car.

C’è il nuovo colore Verde Rugiada a cui si affianca un nuovo rivestimento blu per l’abitacolo interno. Da notare anche i nuovi sedili Seaqual Yarn, realizzati con un materiale ottenuto tramite il riciclo della plastica raccolta nel Mediterraneo. La dotazione include anche il display touch da 7 pollici con compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Da segnalare anche l’introduzione del caricatore wireless, posizionato vicino alla leva del cambio, e della telecamera posteriore.

Lancia Ypsilon

Non ci sono novità per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni che continua a ruotare intorno al 3 cilindri 1.0 con sistema Mild Hybrid a 12 Volt e potenza di 70 CV. A quest’unità si affianca l’immancabile versione EcoChic con motorizzazione bifuel benzina GPL (c’è il solito 1.2 da 69 CV). Da segnalare anche alcuni piccoli dettagli inediti per la carrozzeria che permetteranno, all’occhio più attento, di distinguere il MY 2023 dalle versioni precedenti.

La “nuova” Lancia Ypsilon 2023 resterà in produzione per almeno un anno. Il debutto della nuova generazione di Lancia Ypsilon, la prima della nuova era del brand, è fissato per il 2024. Successivamente, Lancia porterà sul mercato altri due modelli inediti (il SUV Aurelia e la nuova Delta).