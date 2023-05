Land Rover Defender è un veicolo fuoristrada iconico e leggendario che ha una storia di oltre 70 anni. Sin dalla sua introduzione nel 1948, Defender ha avuto un ruolo importante nella storia dell’automobile britannica, diventando una delle icone più riconoscibili dell’industria automobilistica. Questo fuoristrada è stato progettato per affrontare qualsiasi tipo di terreno e condizione meteorologica, dal deserto del Sahara alle foreste pluviali dell’Amazzonia, e si è guadagnato la reputazione di essere uno dei veicoli più durevoli e affidabili al mondo.

Defender è stato utilizzato anche in molte operazioni militari e missioni di soccorso in tutto il mondo, dimostrando la sua versatilità e affidabilità in situazioni estreme. Nel 2020, Defender è stato riprogettato per la prima volta in quasi 40 anni, con un nuovo design moderno, tecnologie avanzate e nuove opzioni di motorizzazione. Il nuovo Defender ha mantenuto la robustezza e la capacità fuoristrada del suo predecessore, ma ha anche introdotto un livello di lusso e comfort mai visto prima su questo veicolo.

Land Rover Defender è disponibile in tre diverse varianti: 90, 110 e – da poco – il gigantesco 130. Queste declinazioni si differenziano per la lunghezza del telaio e il numero di porte. Defender 90 è la versione più corta dotata di sole 2 porte laterali e con una lunghezza totale di 4.323 mm. A seguire troviamo l’esemplare della nostra prova ovvero Defender 110; questo è più lungo del 90 con una lunghezza totale di 4.758 mm ed ha 4 porte laterali. Per ultimo troviamo Defender 130, appena introdotto da Land Rover: è la versione più lunga, con una lunghezza totale di 5.100 mm. Ha quattro porte laterali e può ospitare fino ad otto occupanti.

Land Rover ci ha permesso di provare il nuovissimo Defender 110 con motorizzazione P525 V8, una belva inglese capace sia di scalare i pendii più ripidi – se siete abbastanza coraggiosi – sia di macinare chilometri autostradali con grande facilità ed a una velocità – ove concesso – piuttosto sostenuta.

Cosa ci convince

Precedentemente abbiamo potuto provare Defender 90 D250 e ci è piaciuto molto per la sua spartana raffinatezza, un bellissimo incrocio tra lusso e praticità che rende unico questo veicolo. L’allestimento provato però era più volto all’utilizzo in fuoristrada più che ad una vettura a 360° gradi, mentre la P525 in prova è ben più completa.

L’esemplare equipaggiato con motore V8 è il non plus ultra della gamma Defender andando ad unire un motore tipico del marchio Jaguar Land Rover con un allestimento di altissima qualità. L’abitacolo è in puro stile Defender ma in questa versione strizza l’occhio al comfort ed alla cura trovata su Range Rover. Il tutto è progettato per essere resistente e funzionale ma allo stesso tempo confortevole e sofisticato. Il design degli interni è moderno e minimalista, con una forte enfasi sulla funzionalità e sull’utilizzo di materiali di alta qualità.

I sedili sono realizzati in pelle Windsor Premium e sono dotati di funzioni di riscaldamento e ventilazione, nonché di regolazione elettrica e memoria. Inoltre, i sedili posteriori possono essere ripiegati per creare un ampio spazio di carico, ideale per il trasporto di attrezzature e bagagli.

La plancia è dominata da un display touchscreen da 10 pollici, che consente di controllare le funzionalità del veicolo, inclusi il sistema di infotainment e la navigazione. La grafica del display è nitida e chiara, con funzionalità come la connettività Bluetooth e USB, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e l’audio di alta qualità fornito dal sistema audio Meridian. Le funzionalità avanzate di assistenza alla guida sono integrate nell’interfaccia del display, consentendo di accedere alle funzioni di guida semi-autonoma, all’assistenza al parcheggio, alla telecamera di retromarcia e alla telecamera panoramica ClearSight, che consente di vedere tutto intorno al veicolo.

La console centrale è dotata di una serie di pulsanti e comandi fisici, tra cui i controlli del sistema di climatizzazione a quattro zone, i comandi del sistema di trazione integrale e la modalità di guida Terrain Response 2. La console centrale ospita anche un vano portaoggetti refrigerato, ideale per conservare bevande e snack durante i viaggi. In generale, gli interni del Land Rover Defender V8 110 P525 sono veramente spaziosi, confortevoli e ricchi di vani portaoggetti. La combinazione di materiali di alta qualità e di design moderno crea un ambiente accogliente, perfetto per i viaggi su lunghe distanze e per l’utilizzo quotidiano.

Ottimo infine il baule: davvero infinito. Nella configurazione base è di 857 litri, valore che arriva fino a 1946 litri con i sedili abbattuti. Attenzione però al portellone che è incernierato sul lato destro della carrozzeria; scomodo per caricare i bagagli quando si parcheggia da quella parte della strada.

Cosa non ci convince

Alcuni dettagli non ci hanno convinto a pieno come l’altezza della pinna posteriore che, contando il tutto, rende difficoltoso il parcheggio in garage sotterranei, inoltre il retrovisore digitale non riesce ancora a convincerci a pieno ma apprezziamo la possibilità di poterlo disattivare ed usare il classico specchio. A questo proposito abbiamo pubblicato un approfondimento su questa “nuova” tecnologia.

Non siamo stati totalmente convinti dell’assetto, lo abbiamo trovato infatti piuttosto incerto nei cambi di direzione e ci sarebbe piaciuto un sistema più regolabile in durezza soprattutto vista la potenza del motore.

Come si guida

Come sottolineato precedentemente il cuore pulsante di questa vettura è un motore cardine del gruppo Jaguar Land Rover, stiamo infatti parlando di un V8 sovralimentato di 5,0 litri che eroga una potenza di 525 cavalli e una coppia di 625 Nm. Grazie alla trazione integrale permanente, Defender P525 è in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 5,4 secondi. Nonostante la sua potenza, il motore è notevolmente silenzioso e raffinato, e il cambio automatico a 8 velocità lo rende un piacere da guidare su strada.

Ma Defender 110 P525 V8 non è solo un’auto per il lusso ma anche un veicolo fuoristrada robusto e capace. La trazione integrale con differenziale centrale a bloccaggio elettronico garantisce un’ottima trazione su qualsiasi terreno. Inoltre, ha una capacità di guado di 900 mm, un valore che assicura di poter attraversare fiumi e torrenti profondi. La grande altezza dal suolo permette una ampia angolazione d’attacco e di uscita, il che significa che può superare ostacoli impegnativi con facilità. Alla sua altezza massima, sembra di guidare un “enorme palazzo su ruote” che tende a sminuire tutti gli attuali SUV in commercio: sembreranno delle micromachines.

Mettersi alla guida di Defender 110 P525 V8 è un’esperienza unica, pur non essendo una vettura adatta ad una guida particolarmente sportiva riesce a sorprendere grazie ad un motore instancabile e sempre pronto ad accelerare. Non importa se si è sulla strada o fuori strada, questa macchina non avrà alcun problema a superare l’ostacolo che le si pone di fronte.

Per quanto riguarda i consumi Land Rover dichiara 15,6 l/100 km e anche con una guida piuttosto attenta non siamo riusciti a fare meglio di quanto dichiarato, la capacità del serbatoio è comunque più che sufficiente per coprire un percorso di 500 km. Defender è ovviamente ricco di sensori e telecamere, ma come accennato, occhio alle dimensioni: la pinna superiore è il punto più alto della vettura e potrebbe crearvi diversi grattacapi all’interno di garage (privati e non). Inoltre la vettura è molto larga e in alcuni parcheggi potrebbe uscire dalle sagome massime.

Conviene?

Il mercato che quest’auto tenta di attaccare è quello dominato dalla Classe G e non è sicuramente un territorio facile. Il prezzo di partenza di 143.600 € non è sicuramente alla portata di tutti ma riteniamo siano giustificati per una vettura così esclusiva. Forse, per un utilizzo più fuoristradisco è consigliabile una versione meno raffinata così da evitare di rovinare costosi acceessori. In generale, il configuratore Land Rover offre numerose versioni, allestimenti e accessori, per plasmarlo a seconda delle necessità.