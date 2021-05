Land Rover e Airbnb lanciano Defender Eco Home per un’esperienza unica in off-road

Defender Eco Home è l’innovativa idea lanciata da Land Rover che ha deciso di mettere al suo fianco Airbnb per creare un’esperienza di travelling unica ed esclusiva. L’Etna, l’entroterra salentino, la Maremma toscana, le Dolomiti e le Langhe sono alcuni dei panorami che faranno da sfondo alle avventure off-road.

Non a caso, la situazione sanitaria legata al Covid-19 ha cambiato le abitudini dei cittadini in particolar modo sulla scelta dei mezzi da utilizzare per gli spostamenti. Il desiderio di tornare a viaggiare e la preferenza per la propria auto come il mezzo più sicuro per farlo, ha portato la casa automobilistica alla creazione di opportunità di esperienze immersive ed uniche in luoghi incontaminati e suggestivi del nostro Paese.

Spirito di avventura e voglia di offroad sono tra le vostre prerogative? La proposta Defender Eco Home realizzata da Land Rover e Airbnb è pronta a partire per raggiungere la Sicilia, prima tra le dieci località scelte in questa fase di lancio dell’iniziativa. Tanti altri i luoghi della Penisola interessati, per poi arrivare in Sardegna a chiusura della prima fase dell’iniziativa. Il soggiorno può dunque essere prenotato con Airbnb Italia, tramite sito web dedicato, scegliendo tra le varie destinazioni per un’esperienza unica e per poter guidare in anteprima la nuova Defender ibrida. Non a caso, oltre al pernottamento nella mini house di lusso sarà possibile guidare la Land Rover Defender su alcuni percorsi fuoristrada studiati dal team Land Rover Experience.

Per quanto riguarda la Eco Home, si caratterizza per la sua completa autonomia grazie all’implementazione di pannelli solari collocati sul tetto e per la presenza di materiali made in Italy, in linea con lo spirito dell’innovativo progetto. La struttura esterna è realizzato in policarbonato e in fibra di vetro riciclata, mentre per gli interni sono stati utilizzati tessuti in ecopelle e materiali di scarto prodotti derivanti dalla lavorazione dell’uva.

Sono molti i progetti Jaguar e Land Rover che mi rendono orgoglioso di rappresentare questi iconici brand ma in particolare apprezzo quelli in cui si possa testimoniare l’impegno aziendale verso i temi della social responsibility, anche nell’ambito ambientale. L’incontro con Airbnb, ci ha permesso di collaborare con una realtà che condivide la nostra visione di un turismo futuro sempre più sostenibile e di proporre innovative modalità di viaggio ed ospitalità che intercettano le nuove tendenze. Il progetto della Defender Eco Home è espressione autentica di questi valori e del DNA Land Rover che spinge sempre a oltrepassare i confini, alla ricerca di nuovi orizzonti da esplorare, ha dichiarato con entusiasmo Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia.

Volete dunque vivere un’opportunità di travelling esclusivo? Il costo del soggiorno è di 500 euro a notte a persona. Non vi resta che scegliere uno dei dieci luoghi e prenotare il soggiorno nelle dati disponibili:

Sicilia, Etna: 13-16 maggio 2021

Puglia, Salento: 20-23 maggio 2021

Campania, Punta Licosa: 27-30 maggio 2021

Abruzzo, Parco Sirente-Velino: 3-6 giugno 2021

Toscana, Maremma: 10-13 giugno 2021

Emilia-Romagna, Passo Cento Croci: 17-20 giugno 2021

Friuli-Venezia Giulia, Val Tramontina: 24-27 giugno 2021

Veneto, Dolomiti: 1-4 luglio 2021

Piemonte, Langhe: 15-18 luglio 2021

Sardegna, Sant’Antioco: 16-19 settembre 2021