Il produttore di veicoli elettrici Rivian ha confermato che sta lavorando per integrare alcuni servizi Apple nei suoi prodotti; in una recente sessione di domande e risposte evidenziata dall’utente di Rivian Forums teddyang, la casa automobilistica ha precisato qualche aspetto. Rivian prevede di introdurre l’opzione per sbloccare i suoi modelli R1T e R1S utilizzando un Apple Watch come chiave digitale; una funzione che potrebbe diventare molto comoda e pratica considerando i volumi di vendita dello smartwatch della Mela e la probabilità che i possessori di un’auto Rivian ne abbiano uno.

Se da un lato Rivian apre le porte a parte dell’ecosistema di Apple, dall’altro le socchiude negando la compatibilità con CarPlay. Il motivo è presto detto e molto vicino a quello di Tesla: Rivian ha faticato e investito tempo e risorse per avere il proprio software di intrattenimento e non desidera che Apple CarPlay e Android Auto vengano avviati. In aggiunta, quasi e di nuovo in controtendenza con alcune decisioni, Rivian ha dichiarato di essere al lavoro per integrare alcuni servizi di streaming come Apple Music e Netflix.

L’idea che ci siam fatti è che Rivian, al momento, stia sondando i terreni per capire come integrare alcune funzionalità Apple senza però concedere l’accesso totale a CarPlay e uniformarsi così alla massa. La possibilità di usare l’Apple Watch per accedere all’auto e abilitare alcuni funzioni potrebbe essere una strategia vincente visto che attualmente sono ben pochi i brand che offrono delle chiavi digitali così evolute.