L’avvento di Android Auto e Apple CarPlay è stata una vera e propria benedizione per il settore dell’automotive che, grazie ad un semplice mirroring dello schermo, permette di avere buona parte delle applicazioni dello smartphone direttamente sull’infotainment dell’automobile.

Non tutte le auto però sono sempre state compatibili e modelli datati o “particolari” consentivano di utilizzare Android Auto solo sul display dello smartphone, limitando solo parzialmente le funzioni. Google lo aveva annunciato e ora, con l’ultimo aggiornamento, Android Auto è ufficialmente scomparso da tutti gli smartphone con sistema operativo Android 12 e non risulta più scaricabile neanche dal Play Store.

Chi non ha un infotainment compatibile ora come fa? Semplice, secondo Google la soluzione più immediata è quella di avviare la modalità di guida dell’Assistente Google; introdotta lo scorso anno, la nuova applicazione opera in modo simile ad Android Auto For Phone Screens ma è ancora più conveniente grazie all’aggiunta dell’Assistente Google a controllo vocale. Gli utenti possono pertanto effettuare chiamare, riprodurre musica e inviare messaggi. Tuttavia, la decisione di eliminare la versione mobile di Android Auto non è stata apprezzata dagli utenti. L’azienda ha ricevuto molti feedback negativi da parte degli utenti fedeli e, in tuta sincerità, non siamo sorpresi. Chi non usa Google Maps ma si affida a Waze, avrà diverse difficoltà ora.

Inoltre, la “nuova esperienza di guida integrata” di Google è attualmente disponibile solo in regioni selezionate come Stati Uniti, Canada e Messico. Alcuni possessori di smartphone Android con infotainment non compatibili potrebbero quindi ritrovarsi nella situazione di non avere più un sistema funzionante e passare probabilmente ad altri sistemi più affidabili.

Chi usa Android Auto sugli schermi della propria auto non deve preoccuparsi; l‘applicazione in-car non scompare e rimane ancora disponibile. A questo proposito ricordiamo sempre di consultare la nostra guida per scoprire come trasformare Android Auto wired nella versione più pratica wireless.