Importanti cambiamenti in casa Renault: Laurent Rossi è il nuovo CEO del marchio Alpine. A differenza di quanto ci si aspettava, non sarà più Cyril Abiteboul a prendere il “controllo” dello storico marchio della casa automobilistica francese, bensì sarà l’appena citato ex dirigente Google. L’annuncio della nuova nomina di Laurent Rossi come amministratore delegato, arriva direttamente del Gruppo Renault. Dunque, sarà Rossi ad assumersi tutte le responsabilità riguardanti l’Alpine Cars, così come si occuperà delle attività inerenti alla F1 e a quelle del motorsport.

Tuttavia, è bene sottolineare che Laurent Rossi ha già avuto a che fare, negli anni scorsi, con la casa automobilistica in questione. Infatti, il manager era approdato alla Renault nel 2000, iniziando a lavorare come ingegnere. Successivamente si era spostato negli USA dove ha collaborato inizialmente con Boston Consulting e successivamente con Google, occupandosi del settore dell’automotive – nello specifico dei rapporti commerciali con importanti clienti – per circa 6 anni e, dal 2018, Rossi è tornato come Direttore Strategia e Business Development dell’azienda Renault.

Il suo compito all’interno della società del marchio sportivo Alpine, sarà di fondamentale importanza ed avrà senza ombra di dubbio tutto il sostegno da parte dell’amministratore delegato di Renault Luca De Meo. Dunque, Laurent Rossi è ufficialmente il sostituto di Cyril Abiteboul, il quale lascia ormai la casa automobilistica francese. Ovviamente, non sono mancate le parole di ringraziamento da parte dell’ex dirigente Google, il quale avrebbe affermato quanto segue:

Vorrei ringraziare la Renault per avermi dato fiducia per molti anni, in particolare con il rilancio e la ricostruzione della squadra a partire dal 2016. Ringrazio Luca De Meo per avermi coinvolto nella realizzazione della Alpine Business Unit e auguro alla nuova struttura ogni bene. Vorrei ringraziare Cyril per il suo instancabile coinvolgimento che ha portato il team Renault F1 dal penultimo posto del 2016 ai podi della scorsa stagione. Il suo straordinario lavoro in F1 dal 2007 ci permette di guardare al futuro con una squadra forte e, sotto il nuovo marchio Alpine F1, puntiamo a conquistare altri podi quest’anno.