L’auto con pannelli solari è realtà e in futuro ci sarà una versione low cost

Nel futuro del mondo delle quattro ruote potrebbe esserci spazio anche per le auto alimentate ad energia solare. Dal prossimo mese di gennaio, infatti, entreranno in produzione i primi esemplari di Lightyear One. La produzione della berlina verrà realizzata dal gruppo finlandese Valmet con l’obiettivo di aumentare in modo significativo i volumi già nel corso del 2022. Al momento, ci sarebbero circa 5 mila esemplari già prenotati del primo modello di Lightyear da un accordo con LeasePlan.

Il progetto è destinato a ricoprire un ruolo marginale sul mercato delle quattro ruote anche per via del prezzo. Un esemplare di Lightyear One, infatti, arriverà sul mercato con un listino di 150 mila euro (IVA esclusa). Si tratta però di qualcosa di molto vicino ad un prototipo, destinata a diventare un oggetto da collezione più che una vera e propria auto stradale.

Per il futuro, infatti, ci sarebbe già in cantiere la Lightyear Two. Questo modello riprenderà il concetto base della Lightyear One, proponendo pannelli fotovoltaici su tutto il tetto, ma presenterà un prezzo decisamente più accessibile. La nuova Lightyear Two potrebbe, infatti, essere commercializzata con un prezzo di circa 30 mila euro, potendosi quindi in linea con il listino di molte auto elettriche.

Lanuova Lightyear Two potrebbe arrivare sul mercato tra il 2024 ed il 2025. Il calo di prezzo comporterà una riduzione delle specifiche tecniche. In particolare, è prevista una riduzione della capacità delle batterie e, quindi, dell’autonomia di funzionamento. La seconda generazione dell’auto ad energia solare difficilmente potrà garantire gli oltre 700 chilometri, nel ciclo WLTP, della Lightyear One.