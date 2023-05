Tesla sta pianificando di aggiornare il pacchetto Full Self-Driving con l’IA end-to-end nella sua FSD Beta v12, stando a una recente dichiarazione di Elon Musk.

La novità potrebbe risultare un po’ sorprendente a chi segue questi temi, visto che il sistema FSD di Tesla usa da sempre reti neurali e software AI, ma questi sistemi si limitano alla parte visiva. Quella parte cioè che cerca di capire cosa c’è intorno all’auto.

Poi però l’auto deve prendere una decisione, e le Tesla per ora sfruttano una programmazione tradizionale. Qualcosa che potrebbe cambiare nel corso dei prossimi mesi e anni. E, ammettiamolo, quasi certamente questi sistemi finiranno per essere tutti basati su AI. Almeno fino a che qualcuno non vorrà prendere molto sul serio questioni etiche come il problema del carrello ferroviario.

Musk in passato aveva detto che Tesla non avrebbe avuto bisogno dell’AI per la parte decisionale della FSD, e forse in quel momento aveva proprio in mente di aggirare i problemi etici (e assicurativi). Ma pare che qualcosa sia cambiato.

Il CEO non ha fornito tempistiche precise quindi per ora non possiamo sapere quando le Tesla saranno dotate di una nuova intelligenza. Così come non è chiaro che cosa intendeva Musk quando ha detto che le sue auto potranno raggiungere la “piena autonomia” entro la fine dell’anno.

Sicurante sappiamo che è finito sotto processo per certe dichiarazioni fatte in passato, e che per difendersi ha provato a convincere il giudice che non era stato lui a parlare, ma un falso generato con AI.

Sicuramente è pieno di gente pronta a giurare che per come guida certa gente, le AI di certo non possono fare peggio. Tendenzialmente d’accordo, ma non sono certo che le AI potrebbero migliorare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico in tempi brevi. Nel futuro immediato, credo proprio che dovremo continuare a essere attenti e responsabili, quando ci mettiamo alla guida.

O almeno dovremmo esserlo, ma siccome poi è pieno di incoscienti alla guida è pieno, con morti e feriti che si accumulano giorno dopo giorno, mi viene da pensare che prima le AI ci toglieranno il volante dalle mani, meglio sarà.