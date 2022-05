Le auto elettriche stanno facendo progressi negli Stati Uniti, ma nononostante questo aspetto l’adozione è andata a rilento più che in altre parti del mondo. Sebbene le case automobilistiche americane come Ford, General Motors e Jeep abbiano tutte almeno un veicolo elettrico (o ibrido plug-in) a disposizione, gli americani semplicemente non sono ancora interessati a questo genere di transizione. I problemi principali dietro a questa decisione sono tre: prezzo elevato, entry-level assente e mancanza di infrastrutture di ricarica.

Le auto elettriche sono ancora troppo costose, l’autonomia non è paragonabile a quella delle ICE e, soprattutto, non esistono abbastanza stalli per caricarle tutte negli Stati Uniti. A questo proposito, una ricerca di Autolist conferma che la preoccupazione maggiore è proprio legata al prezzo di acquisto: troppo elevato. Nonostante ci piacerebbe condividere e riportare notizie più incoraggianti, purtroppo la carenza dei semiconduttori che imperversa da diversi mesi e la più recente crisi del litio, difficilmente avremo auto elettriche economiche nel breve periodo.

Qualcosa si è mosso con gli incentivi (anche in Italia!) sebbene siano esauriti in un tempo decisamente breve. Per sondare ulteriormente il terreno, Autolist ha chiesto ai propri intervistati fino a che prezzo sarebbero stati propensi a pagare il carburante, e quando invece sarebbero passati all’elettrico. Il risultato è sconcertante, più di un terzo della platea è disposta a pagare oltre 8 dollari al gallone, ossia circa 2,66 euro al litro. Ricordiamo che, al momento, in America il prezzo al gallone è di 4,5 dollari. In Europa e in Italia, la crescita delle auto elettriche è lenta ma costante con importanti risultati quadrimestre dopo quadrimestre; il prezzo della benzina continua a salire nel nostro Bel Paese nonostante la sforbiciata di prezzi introdotta dal Governo qualche settimana fa. La domanda ora la rivolgiamo a voi, fino a che prezzo siete disposti a pagare il carburante prima di acquistare un’auto elettrica?