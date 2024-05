Le auto elettriche sono affidabili, solo il 2,5% ha bisogno di sostituire le batterie

La sostituzione delle batterie nelle auto elettriche è una preoccupazione comune tra gli automobilisti, ma un nuovo studio di Recurrent offre rassicurazioni, soprattutto per i veicoli prodotti dopo il 2015. Secondo la ricerca, basata sull'analisi di oltre 20.000 veicoli, il rischio di dover sostituire le batterie è minimale per le auto più recenti.

I dati indicano che in media solo il 2,5% degli automobilisti ha dovuto procedere con la sostituzione delle batterie. Tuttavia, per i veicoli realizzati prima del 2015, la percentuale sale al 13%, mentre è solo dell'1%, o meno, per quelli prodotti dal 2016 in poi. Questo calo significativo è attribuibile agli avanzamenti tecnologici nel settore delle batterie, che includono l'uso di chimiche migliorate e sistemi di gestione termica più efficaci.

Le auto di nuova concezione sono sempre più affidabili e miglioreranno ancora nel tempo

Le auto più vecchie, quelle prodotte prima del 2015, spesso utilizzavano batterie raffreddate ad aria, senza un adeguato sistema di gestione termica, risultando in unpiù rapido. Invece, le autovetture più moderne beneficiano di innovazioni che non solo aumentano la longevità delle batterie ma sono anche più resistenti alle frequenti ricariche rapide.

Dal 2015 al 2022, la capacità totale dei pacchi batteria è aumentata del 122%, il che significa che le nuove auto elettriche partono con una capacità maggiore e hanno pacchi batteria che durano più a lungo prima che sia necessaria una sostituzione. Si prevede che questo trend di crescita continuerà, sebbene con un ritmo più lento, poiché le capacità attuali sono già sufficienti per la maggior parte delle esigenze quotidiane e per ridurre l'ansia legata all'autonomia del veicolo.

I sistemi di gestione termica e la chimica delle batterie sono destinati a evolversi ulteriormente, portando a miglioramenti continui nell'efficienza e nella durata delle batterie. Inoltre, lo sviluppo di nuove tecnologie, come quelle delle batterie allo stato solido, promette di rivoluzionare ulteriormente il settore nel prossimo futuro.