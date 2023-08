Le vetture elettriche sono famose per molti aspetti, tra cui il consumo ridotto e il basso costo di gestione. Naturalmente, trattandosi di una tecnologia relativamente giovane, stanno affrontando alcune sfide in continua crescita e la principale riguarda la riparabilità, che può risultare più costosa e temporaneamente dispendiosa.

Nel caso sfortunato di un incidente, i costi di riparazione di un veicolo elettrico probabilmente supereranno quelli di un veicolo con motore a combustione interna di pari categoria. Questa informazione trapela dall’ultimo rapporto redatto da Mitchell International, un’azienda americana che opera a stretto contatto con le compagnie assicuratrici.

Secondo il rapporto, i costi delle richieste di risarcimento assicurativo tendono ad essere più elevate per le vetture elettriche. Queste cifre aumentano ulteriormente quando ci si concentra su Tesla, a causa dell’assenza di centri non ufficiali certificati e dalla grande richiesta di componenti OEM. Inoltre, le elettriche tendono anche ad avere una percentuale inferiore di parti riparabili (13,49% rispetto al 19,20%) e un tempo di verniciatura più lungo (8,51 contro 8,02 ore).

Al netto di questo, complice l’assenza di un propulsore anteriore, c’è più probabilità che un veicolo elettrico sinistrato possa continuare ad essere guidabile. Eccezion fatta per le collisioni posteriori, principalmente a causa del gran numero di Tesla (e in generale di elettriche) in circolazione che presentano componenti ad alta tensione vicino al parafango posteriore per la ricarica. La vera domanda è quanto tempo ci vorrà prima che le spese di riparazione delle auto elettriche saranno allineate a quelle delle vetture a benzina e diesel.