Un nuovo report condotto dall’associazione Consumer Reports crea un’immagine del mercato dell’auto, endotermico e elettrico, piuttosto curiosa. Quest’anno l’associazione ha intervistato oltre 300 mila proprietari di veicoli prodotti tra il 2000 e il 2022 per chiedere quali siano stati i maggiori problemi riscontrati in 17 categorie, tra cui motori, trasmissioni ed elettronica di bordo.

In cima alla classifica svettano le asiatiche, grazie a un punteggio medio di 59 su una scala tra zero e 100. Al quarto posto è presente infatti Mazda, in crescita rispetto all’anno passato, seguita da Honda, Audi, Subaru, Acura, Kia e Lincoln. Le case europee, cone 51 punti di media, sono seconde solo a quelle asiatiche mentre le americane si fermano a quota 40.

A penalizzare i brand americani è il tipo di segmento in vendita, i pick-up. Per il report, si tratta del modello più inaffidabile in senso stretto; meglio invece le berline, le compatte e le coupé che raggiungono le posizioni più di rilievo sebbene non siano i modelli preferiti dagli americani. SUV si fermano a 51 punti, mentre minivan a 44. E per le alimentazioni? In cima troviamo le ibride, forse a causa della presenza ridotta di un comparto elettrico, seguite dalle plug-in e per ultime le elettriche. Tra i problemi più riscontrati sono presenti pacchi batteria non funzionanti, dispositivi di ricarica non perfetti e sistemi propulsivi non sempre affinati a puntino. Precisiamo, in ogni caso, che la ricerca copre 24 brand e 275 modelli, ma solo 11 elettriche di 7 marchi.

Più nello specifico, la KIA EV6 è la più affidabile mentre la Hyundai Kona EV è la meno. Tesla, con un campione di intervistati di oltre 2 mila proprietari, è stata capace quest’anno di recuperare quattro posizioni, ma, con il suo 19esimo posto, rimane sempre nelle retrovie. Impossibile non citare, tra i proprietari, i persistenti problemi a carrozzeria, verniciatura, finiture e propulsore. Meglio Model 3, male gli altri modelli compresa la nuovissima Model Y. Tesla in ogni caso non è sola, a farle compagnia è presente Mercedes-Benz a causa dei numerosi problemi elettronici.

La classifica dei modelli più affidabili è dominata dalla Toyota Corolla Hybrid, seguida dalla Lexus GX e dalla Mini Cooper, mentre le tre peggiori sono le Ford F-150 Hybrid, Hyundai Kona Electric e Lincoln Aviator (assente nel nostro paese). La classifica, in ogni caso, non prende in esame marchi di rilievo come Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati, Porsche e Rivian a causa dell’insufficienza dei dati per un risultato accurato.