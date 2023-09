Secondo un recente studio del Centro Studi Fleet&Mobility la maggior parte degli italiani che ha comprato un’auto nuova, circa il 75%, ne ha scelta una che di listino costava più di 20mila euro. Non tanto perché sia aumentato il potere d’acquisto, quanto piuttosto perché le auto economiche praticamente non esistono più.

Lo studio prende in considerazione il 2022, anno nel quale sono state immatricolate 360.00 auto che costavano – di listino – meno di 20.000 euro. Circa il 27% del totale appunto, rispetto al 42% del 2019. Inoltre, sempre nel 2022 non si cono più auto che costano meno di 14.000 euro (nuove), mentre nel 2019 esse rappresentavano il 7% del totale. Contemporaneamente aumenta il peso delle auto che costano più di 35mila euro, dal 15% al 31%.

I numeri sono la conferma di una realtà che sta sotto gli occhi di tutti: il prezzo della automobili è aumentato vertiginosamente, così come praticamente quello di qualunque altra cosa. Il problema è tuttavia aggravato dal fatto che in Italia l’auto è un bene necessario, non un lusso.

Molte aree del nostro Paese sarebbero semplicemente disabitate se i residenti non potessero permettersi un’auto privata . Non siamo ancora a tale scenario drammatico, ma la direzione sembra essere quella.

Tutti i beni stanno diventando meno accessibili, ma con l’automobile, in Italia, potremmo avere tra le mani un problema particolarmente complesso. Entro certi limiti molti di noi forse dovranno “solo” abituarsi a un veicolo dalle caratteristiche inferiori, ma per alcuni (forse molti) non potersi permettere l’auto giusta può significare un impatto diretto sull’attività economica e sulla vita quotidiana. E naturalmente i prezzi sono in aumento anche per professionisti e imprese.

Immagine di copertina: photodiod