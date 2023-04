Ancora una volta, Tesla ha confermato di essere il leader indiscusso nel mercato dei veicoli completamente elettrici e delle infrastrutture di ricarica. Il produttore di veicoli elettrici ora dispone di 45.000 stazioni di Supercharger in tutto il mondo, rispetto alle 35.000 di giugno scorso. Solo negli Stati Uniti ci sono circa 17.000 stazioni di ricarica firmate Tesla; a titolo di confronto, Electrify America, di proprietà del Gruppo Volkswagen, punta ad avere oltre 10.000 stazioni di ricarica negli Stati Uniti e in Canada combinati entro il 2026. Un numero drasticamente differente. Sempre a titolo di cronaca, in Italia al momento ci sono a livello nazionale 41mila colonnine di ricarica (di vari provider e velocità).

Qual è il segreto del successo di Tesla? Semplice, la fretta nel posizionarsi sul mercato e offrire un servizio di ricarica ai propri neo-clienti. Prima del lancio del Model S nel 2012, non esisteva una rete di ricarica stabilita da nessuna parte. La rete di Supercharger è stata creata da Tesla per necessità. Tesla non poteva affidarsi a società terze per realizzare questo obiettivo e poiché la tecnologia di ricarica era completamente nuova all’epoca, aveva senso per il costruttore automobilistico sviluppare la rete da solo. Il tempo e i soldi investiti hanno ripagato in grande stile e i concorrenti continuano a cercare di recuperare il ritardo.

Tesla ha aperto silenziosamente la sua rete ad altri marchi all’inizio di quest’anno, con l’obiettivo di rendere circa 7.500 stazioni compatibili con veicoli non-Tesla entro la fine del 2024. Secondo Electrek, Tesla sta attualmente fornendo 1,5 milioni di sessioni di ricarica settimanali, un numero destinato a crescere nel corso dell’anno.

Le stazioni in ogni caso son destinate ad aumentare nei prossimi mesi, anche considerando i recenti tagli nel prezzo delle proprie vetture, l’incremento conseguente di vendita e l’avvio della produzione del famoso Cybertruck. Essere i primi sul mercato porta un altro vantaggio: la competenza.

Un altro risultato interessante è l’integrazione della funzione di preriscaldamento della batteria nel pianificatore di viaggio dei veicoli Tesla. Questo consente al veicolo di preparare la batteria per la ricarica in anticipo quando il conducente inserisce la posizione della stazione nel sistema di navigazione del veicolo. Oltre a questo, la rete di Supercharger di Tesla e le stazioni si sono dimostrate affidabili, cosa cruciale per i proprietari che viaggiano lunghe distanze.