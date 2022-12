“Tutto lo sviluppo futuro sarà basato sul principio di sfruttare l’elettrificazione per reinventare l’esperienza di guida. Vogliamo che i nostri veicoli siano davvero piacevoli da guidare“. Con questa frase, Pascal Ruch di Lexus Europe, definisce quella che sarà la strategia futura del marchio. Sebbene molte delle tecnologie di Lexus future verranno inizilmente implementate sui SUV e crossover, giungeranno anche sulle supercar del domani ovvero quelle che più beneficieranno di questo cambiamento radicale.

Lexus ha introdotto il SUV ibrido RX 400h nel 2005 e ha speso quasi due decenni di esperienza per rendere le batterie più piccole ed efficienti; ad esempio, l’imminente Lexus RZ 450e promette un’efficienza leader del segmento di 16,8 chilowattora per 100 chilometri, che dovrebbe tradursi in circa 400 km di autonomia nel ciclo WLTP con una batteria di medie dimensioni. Inoltre, la nuova RX Hybrid presenta una batteria bipolare al nichel-metallo idruro che aumenta l’uscita di ogni cella del 70%, il che significa che è possibile fornire più potenza senza aumentare le dimensioni della batteria. Lexus afferma inoltre che un sistema di monitoraggio rileverà qualsiasi riscaldamento insolito a livello di singola cella, l’uso di refrigerante non conduttivo previene il rischio di incendio e il design della batteria previene il degrado, il che dovrebbe consentire alla nuova RZ di mantenere il 90% di la sua capacità della batteria oltre 10 anni di utilizzo.

Il sistema DIRECT4 su RX 500h e RZ 450e è in grado di bilanciare la coppia erogata a ciascun assale per una trazione ottimale in tutte le condizioni di guida. Questo contribuirà anche “all’accelerazione lineare e al miglioramento della postura in curva del veicolo“, nonché al miglioramento del comfort di marcia, soprattutto per chi siede dietro. Un’altra tecnologia esclusiva Lexus è One Motion Grip, un sistema steer-by-wire che elimina il collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori. Sostanzialmente trasformerà l’esperienza di guida, eliminando la necessità effettuare troppe manovre in spazi ristretti, con la possibilità quindi di abilitare mappature diverse per calibrare il movimento del volante a seconda della necessità. Lexus afferma che il sistema effettuerà micro-correzioni automatiche durante la guida su superfici irregolari.

La società ha anche ufficializzato che il concept Lexus Electrified Sport – il successore elettrico della supercar LFA – punta a un tempo di 0-100 km/h di “circa due secondi”, mentre una trasmissione manuale sviluppata per i veicoli elettrici è in fase di sperimentazione su un Lexus UX 300e. La società afferma inoltre che ci sarà un vero pedale della frizione all’interno dell’abitacolo così da consentire una sorta di cambiata manuale e offrire, nuovamente, il piacere di guida perso in questi anni con le auto elettriche. Non è chiaro al momento il reale funzionamento e se, soprattutto, andrà a modificare l’erogazione o sarà più un piccolo sollievo poco funzionale.