Dopo quattro anni di lavoro congiunto tra ingegneri e ricercatori del CNRS, Stellantis e Saft, è stato presentato un innovativo prototipo di batteria di accumulo di energia, chiamato IBIS (Intelligent Battery Integrated System).

Questa batteria integra inverter e caricatore, rendendola più efficiente, affidabile e meno costosa. La tecnologia riduce gli spazi occupati all’interno del veicolo, offrendo una maggiore autonomia ai veicoli elettrici (BEV) e aprendo nuovi standard nella progettazione dei sistemi di propulsione elettrici. Il team di sviluppo sta lavorando per realizzare un prototipo di veicolo funzionale, con l’obiettivo di rendere la tecnologia disponibile sulle vetture dei marchi Stellantis entro la fine del decennio.

In altre parole, se la tecnologia dovesse dimostrarsi come competitiva, Stellantis potrebbe ottenere lo strumento necessario per proporre elettriche più economiche ma, al stesso, più efficienti. Una strategia che potrebbe aiutare il marchio in un momento dove alcuni marchi, come Tesla, sono ben posizionati mentre altri, come le cinesi, sono in procinto di ottenere buone quote di mercato.

Inoltre, la batteria IBIS troverà applicazioni anche nel settore dell’accumulo di energia stazionaria e dell’integrazione delle energie rinnovabili, offrendo impianti con minor impatto ambientale e maggiore disponibilità di batterie.