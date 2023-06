Un nuovo studio condotto dall’ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility) e dalla società di consulenza Bain & Company ha analizzato le tendenze della mobilità degli italiani nel 2023. Lo studio è stato condotto su un campione di residenti nelle principali città italiane nel mese di maggio 2023 e ha rivelato che circa il 72% delle persone utilizza principalmente l’automobile per spostarsi. L’auto a uso personale rimane il mezzo preferito, seguita a distanza dal trasporto pubblico locale. Le forme di mobilità complementare o di micromobilità, rappresentano ad oggi solo una piccola percentuale. Inoltre, rispetto al precedente anno, l’uso quasi indiscriminato dell’automobile è aumentato.

Per quanto riguarda la tipologia di motorizzazione, i dati dello studio dimostrano che le auto elettriche non convincono pienamente gli italiani, che si orientano maggiormente verso vetture ibride, soprattutto se mild hybrid o ibrido leggero. Nei primi cinque mesi dell’anno, la quota di auto elettriche si è attestata al 3,7%, mentre le auto ibride hanno raggiunto il 35%, un valore nettamente superiore. La motivazione è legata anche all’incertezza economica del momento, lo studio infatti evidenzia come il 60% degli italiani ha deciso di annullare o posticipare l’acquisto di un’auto pianificato in precedenza. Questo scenario rimane valido per il nord e centro italia, con qualche lieve differenza per le grandi città, mentre al sud le elettriche e le ibride, insieme, non superano il 5%.

Cresce, invece, il noleggio di veicoli anche a lungo termine. Nei primi cinque mesi dell’anno, il noleggio ha registrato una crescita del 63%, trainando l’intero settore automobilistico e rappresentando il 33% delle immatricolazioni nazionali. Stando a quanto emerso, le aziende del settore del noleggio hanno immatricolato il 30% delle auto elettriche e il 54% delle ibride plug-in.