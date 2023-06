Volkswagen ha preso la decisione di ridurre temporaneamente la produzione di veicoli elettrici nei suoi stabilimenti in Germania. Questa misura riguarda modelli come il SUV ID.4 e la berlina ID.7. Nello stabilimento di Emden, mentre la produzione dei veicoli a combustione rimane stabile, quella dei veicoli elettrici è stata ridotta con una prolungata pausa delle ferie dei dipendenti di una settimana. Inoltre, 300 dei 1500 lavoratori temporanei attualmente impiegati nello stabilimento Volkswagen di Emden non vedranno il rinnovo dei contratti nell’agosto 2023.

Manfred Wulff, capo del comitato aziendale dello stabilimento di Emden, ha dichiarato in un’intervista che la domanda di veicoli elettrici è inferiore fino al 30% rispetto alle previsioni di produzione originarie. I clienti sembrano quindi essere molto riluttanti nell’acquistare veicoli elettrici. Proprio per questo motivo, la produzione della berlina elettrica Volkswagen ID.7, che era prevista per iniziare a luglio, è stata posticipata alla fine dell’anno. Attualmente, Volkswagen produce veicoli elettrici in quattro stabilimenti in Germania, tra cui Emden, Zwickau, Hannover e Dresda. Si spera che questa diminuzione della domanda sia solo temporanea. Dovremo aspettare per vedere quali sviluppi arriveranno dalla Germania per quanto riguarda la casa automobilistica di Wolfsburg.

In un’intervista al quotidiano North West, il ministro degli affari economici della Bassa Sassonia, Olaf Lies, ha commentato le misure adottate da Volkswagen a Emden, definendole “comprensibili“. “L’immatricolazione dei veicoli elettrici continua ad essere elevata, ma ci preoccupa il calo attuale della domanda, non solo per Volkswagen, ma per tutti i produttori”, ha dichiarato Lies. Il ministro ha sollecitato discussioni sull’implementazione di nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, inclusa una possibile riduzione dell’imposta sul valore aggiunto.