Chi possiede un’auto elettrica, in genere, paga meno tasse. Al momento è così, quanto meno in Italia, ma in altri parti del mondo la situazione è un pochino diversa. In America, più precisamente in Iowa, i possessori di auto elettriche si troveranno presto a pagare una nuova accisa sull’elettricità utilizzata per la ricarica delle vetture.

A partire dal 1° luglio, ogni kWh prelevato durante la ricarica alle colonnine pubbliche sarà soggetto a un sovraprezzo di 2,6 centesimi di dollaro. Da precisare, che la tassa è prevista solo per chi caricherà in strada: tutti coloro che caricheranno invece in casa, non avranno alcuna sovratassa.

Di conseguenza, i cittadini dell’Iowa con auto elettriche saranno costretti a pagare non solo l’imposta di registrazione annuale di 130 dollari per i veicoli elettrici, ma anche un’addizionale imposta dell’1% sull’elettricità a livello locale. E per la auto a benzina? Qui viene il bello, le auto endotermiche pagheranno sempre e solamente una semplice tassa sull’accisa. Inoltre, secondo quanto emerso, è interessante notare che l’accisa sull’elettricità è percentualmente più elevata rispetto a quella sui carburanti, considerando i prezzi attuali.

Lo Stato dell’Iowa non è l’unico, in America, ad avere delle politiche ostili nei confronti dell’elettrico; anche il Wyoming si è dimostrato contrario alla transizione chiedendo di spostare il limite del 2035. Il Mississippi, invece, ha accusato Tesla di aggirare il sistema con i suoi famosi “showroom” anziché veri e propri concessionari, alleggerendo così il sistema di tassazione.

Nonostante questi tentativi di sabotaggio alla transizione, l’Europa e altri Stati federati agli USA si sono dimostrati ampiamente favorevoli ad abbracciare sempre di più l’elettrico. Un aspetto rimane però chiaro: quando tra qualche anno le auto endotermiche circolanti saranno inferiori, è previbile che possa arrivare una sorta di bollo o tassa sulla proprietà in grado di rimpinguare le casse statali