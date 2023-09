Il destino dello stabilimento Volkswagen di Dresda, in Germania, è incerto dopo che un nuovo report prevede che la società potrebbe interrompere la produzione a causa di una domanda limitata di ID.3. Lo stabilimento Volkswagen di Dresda ha costruito migliaia di modelli elettrici ID.3 lo scorso anno, impiegando circa 300 lavoratori a tempo pieno.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Automobiliwoche, è probabile che la sede venga mantenuta in qualche misura e che ai lavoratori vengano assegnati altri incarichi; lo stabilimento VW di Dresda ha iniziato la produzione nel 2002 ed ha costruito oltre 150.000 modelli, tra cui Phaeton, Bentley Flying Spur, VW e-Golf e ID.3. I circa 300 dipendenti di Dresda verranno riassegnati ad aree di “produzione e test innovativi”, ma il destino dei 2.000 lavoratori temporanei aggiuntivi è ancora incerto.

Questa mossa fa probabilmente parte di una strategia più ampia per ridurre i costi e posizionare meglio l’azienda per il futuro. Secondo fonti citate da Bloomberg, i costi operativi annuali della struttura si attestano tra i 60 e i 70 milioni di euro e, una chiusura temporanea, potrebbe far risparmiare fino a 20 milioni di euro. Un eventuale stop a Dresda potrebbe, in ogni caso, portare ripercussioni positive per le fabbriche di Emden e Zwickau, anch’esse in crisi per la scarsa domanda di auto elettriche. Volkswagen, ha di recente, presentato il nuovo modello di ID.3 (qui la nostra prova) e si prepara ad aggiornare progressivamente tutta la gamma; l’augurio è che il brand riesca a risollevare le vendite in tempi brevi.