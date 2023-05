Tesla e Ford hanno stipulato un accordo, in virtù del quale i possessori di Ford elettriche potranno usare i Supercharger di Tesla. Il marchio della storica Modello T fornirà il necessario adattatore, insieme a modelli quali Ford F-150 Lightning, Mustang Mach-E o E-Transit. L’accordo sarà valido dal 2024, negli Stati Uniti e in Canada; per il momento non si è parlato di un’estensione in Europa.

Poi, dal 2025 i veicoli Ford avranno un connettore NACS, compatibile con i Supercharger, quindi non servirà più l’adattatore.

L’accordo nasce anche da una recente legge voluta dal governo Biden, che mette sul tavolo 7,5 miliardi di dollari da spendere per migliorare le infrastrutture di ricarica. Uno sforzo che, chiaramente, mira ad aumentare la diffusione degli EV su tutto il territorio nazionale.

Guardano all’Europa e all’Italia in particolare, esiste già la possibilità di usare i Supercharger anche con auto di altre marche, con un costo superiore alla “colonnina qualsiasi”.

Costi a parte, il punto chiave è che Tesla ha già realizzato una rete di caricatori che si aggiunge a quelle degli altri fornitori. Rendendo i Supercharger accessibili a tutte le marche di auto, quindi, si rende la vita un po’ più facile a tutti gli automobilisti che scelgono un’auto elettrica.

“L’accesso diffuso alla ricarica veloce è assolutamente vitale per la nostra crescita come marchio di veicoli elettrici”, ha dichiarato Jim Farley, presidente e CEO di Ford.