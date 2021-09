Le future Audi TT e R8 saranno qualcosa di diverso: forse elettriche?

Ci siamo, come anticipato nei mesi scorsi Audi ha comunicato in una recente intervista ai microfoni di motor1 che le coupé sportive TT e R8 cesseranno di esistere e diventeranno esclusivamente a batteria. Nulla è scolpito nella pietra per Audi e anche i due modelli più sportivi muteranno in qualcosa di più green ed ecosostenibile. Una buona notizia per gli appassionati dei modelli sportivi del marchio Audi che, nonostante il processo di elettrificazione atteso per il 2033, potranno ancora acquistare questi esclusivi modelli.

La conferma giunge quindi da Hildegard Wortmann, componente del Board of Management for Sales and Marketing AUDI AG, che nel corso di una intervista ha ribadito l’intenzione di spingere anche la gamma più sportiva del marchio di Ingolstadt. Nonostante la precisazione, Audi ci tiene a far sapere che le future TT e R8 saranno “qualcosa di diverso”; le due icone, infatti, erediteranno il nome ma la sostanza cambierà. Già con Audi e-Tron GT, il marchio ha dimostrato al mondo cosa è possibile fare su una piattaforma elettrica e sicuramente anche le future coupé saranno in grado di stupire. Sarà ibrida o elettrica?

Se da un lato il quadro è chiaro, dall’altro non si sa quale tipo di powertrain verrà integrato. Tutto dipenderà dai tempi di sviluppo delle due vetture all’interno del Gruppo Volkswagen; nonostante entrambe avranno il marchio dei Quattro Anelli sul cofano, pare ormai chiaro come i progetti vengano sviluppati quasi all’unisono anche dagli altri partner del gruppo come Lamborghini, Porsche, Bentley, Bugatti e ora anche Rimac. Sicuramente alcuni componenti saranno ereditati come, ad esempio, la piattaforma modulare SSP che unirà il meglio delle attuali architetture MEB e PPE, per sostituire poi sul lungo periodo la J1 implementata da Audi e-tron GT e Porsche Taycan.

Un’idea di come potrebbe essere la futura Audi TT elettrica è stata proposta dal disegnatore Avarvarii, il quale ha pubblicato ormai diversi mesi fa i primi bozzetti. Chiaramente si tratta di un progetto non ufficiale Audi che però si ispira notevolmente agli attuali modelli elettrificati; difficile, infatti, non notare il frontale ereditato dalla e-tron, gli specchietti di nuova generazione e gli accenti che definiscono le nuove e-tron. Sarà così? Difficile capirlo, sicuramente passeranno ancora diversi anni prima di poter ammirare il primo concept ufficiale. Al momento Audi TT e R8 rimangono a listino e non sappiamo per quanto tempo saranno ancora disponibili.

Credits: avarvarii

Considerato l’attuale mercato delle auto elettriche, crediamo che Audi potrebbe ancora dire la sua con una supercar completamente elettrica come una ipotetica R8; Tesla ha anticipato da diverso tempo l’arrivo di una vettura a due posti completamente elettrica, Porsche non si è ancora espressa chiaramente su 911 mentre per Lamborghini è ancora tutto in divenire. Il futuro potrebbe essere davvero interessante: non ci rimane che attendere.