Nonostante l’incertezza che aleggia intorno al mercato delle auto elettriche e ai continui stop and go legati alla produzione, le auto elettriche si stanno affermando sempre di più con risultati importanti in quasi tutto il mondo. A parte la tecnologia di bordo e le prestazioni quasi da supercar, agli acquirenti sembra piacere l’idea che le auto elettriche inquinino meno rispetto alle controparti a carburante.

Ma, secondo un nuovo rapporto di Emissions Analytics, i veicoli alimentati a batteria non sono così ecologici come si potrebbe pensare. Ovviamente non producono alcun gas di scarico, tuttavia le gomme dedicate sono una storia completamente differente.

Lo studio completo ha rilevato che nella guida di tutti i giorni, le emissioni di particolato degli pneumatici sono 1.850 volte maggiori delle emissioni di scarico equivalenti. Questo aspetto è legato al peso delle auto stesse che, con la loro massa sostenuta, vanno a sollecitare ulteriormente gli pneumatici. Lo studio rileva che circa 500 kg di peso della batteria possono “comportare emissioni di pneumatici quasi 400 volte maggiori rispetto alle emissioni del tubo di scappamento del mondo reale, a parità di qualsiasi aspetto“. Tuttavia, è corretto evidenziare, che l’utilizzo di una city-car elettrica magari abbinata ad un sistema di frenata rigenerativa potrebbe annullare le emissioni di usura degli pneumatici.

Emissioni di scarico ed emissioni pneumatici, cosa cambia? Mentre il secondo rimane sospeso nell’aria (il diametro è inferiore a 2,5 micron), il secondo finisce direttamente nel sottosuolo e nell’acqua. Il rapporto prosegue con dettagli intricati e piuttosto tecnici, ma il messaggio è chiaro: alcune elettriche “pesanti” possono arrivare a produrre più emissioni di un’auto endotermica. I principali produttori di pneumatici del mondo stanno esplorando da tempo alternative rispettose; ad esempio, Michelin con e.Primacy ha realizzato il primo pneumatico al mondo a emissioni zero, almeno nel ciclo di produzione.

Per i più curiosi, a questo indirizzo è disponibile lo studio in lingua inglese.