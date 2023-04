Skoda, il marchio automobilistico ceco di proprietà di Volkswagen, sta sviluppando un innovativo sistema di sicurezza per aiutare i pedoni ad attraversare la strada in modo sicuro. Il sistema utilizza un’interfaccia uomo-macchina (HMI) montata sulla griglia anteriore del veicolo (in specifico caso sull’elettrica Enyaq). Quando il veicolo si avvicina a un passaggio pedonale, i sensori e la tecnologia di sicurezza rilevano i pedoni sul marciapiede e possono suggerire ad attraversare o meno la strada.

Il sistema utilizza frecce e un avatar che cammina sul display montato sulla griglia per indicare ai pedoni che è sicuro attraversare la strada, utilizzando il colore verde per trasmettere il messaggio di precedenza. Una volta che il pedone ha attraversato in sicurezza, due triangoli di avvertimento rossi lampeggianti compaiono sulla griglia per indicare che l’accesso alle strisce pedonali non è più sicuro.

Skoda ha testato la tecnologia con persone reali, utilizzando occhiali per il tracciamento oculare e ha ottenuto risultati positivi, con i partecipanti che si sono concentrati rapidamente sul display anche da grandi distanze. Tuttavia, ci sono ancora ostacoli da superare prima che il sistema possa essere implementato sui veicoli di produzione, tra cui l’adeguamento della legislazione sulla sicurezza stradale e l’assegnazione dei colori del sistema.

Nonostante le sfide, l’idea di Skoda è stata accolta positivamente come un importante passo avanti nella sicurezza stradale. Con migliaia di pedoni che muoiono ogni anno negli incidenti stradali, la tecnologia potrebbe contribuire a ridurre il rischio di incidenti, soprattutto quelli nelle grandi realtà urbane. Naturalmente questa è solo una delle numerose soluzioni sviluppate per garantire una maggiore tranquillità agli elementi più deboli della strada; Ford, ad esempio, è al lavoro per sviluppare un airbag frontale destinato proprio ai pedoni mentre sono già numerose, e in commercio, le funzionalità destinate ai ciclisti (come il controllo dell’angolo cieco con il veicolo in sosta o l’attivazione automatica dell’indicatore di svolta in occasione dell’apertura della portiera).