Cercare parcheggio non è mai semplice, soprattutto nelle grandi città, e a volte anche trovare la colonnina adibita al pagamento della sosta non è una operazione facile. Quante volte vi sarà capitato di parcheggiare nelle strisce blu e non trovare una colonnina nelle immediate vicinanze? Sicuramente almeno una volta vi è successo. A risolvere questo fastidioso problema ci pensano le numerose app che permettono di pagare la sosta dallo smartphone (come EasyPark, Telepass Pyng e MooneyGo) e da qualche giorno, anche alcune Mercedes in totale autonomia.

Si chiama Parcheggio per Navigazione e va a inserirsi nel ventaglio di funzionalità del Navigation Package del sistema MBUX; con quest sistema, il marchio tedesco propone una funzione di pagamento automatico della sosta. Il servizio opera grazie alla partnership stretta dall’azienda con Parkopedia e consente il pagamento sfruttando il servizio Mercedes Pay Plus (al quale è necessario abbinare una carta di credito).

La nuova funzione appare molto interessante, soprattutto se si considera che Parkopedia offre una visione continua di moltissimi parcheggi, pubblici e privati, in numerose città italiane e non. Stando a quanto riportato dall’azienda, Parkopedia è disponibile per 90 paesi e offre l’accesso ad oltre 90 milioni di posti auto: un numero davvero impressionante. Nelle prossime settimane avremo in prova una Mercedes elettrica e sicuramente proveremo questo servizio: restate quindi sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire come si comporta nelle grandi città come Milano.