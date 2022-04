Gli incentivi auto 2022 non sono riservati solo alle auto elettriche o alle ibride plug-in e possono tornare utili anche per l’acquisto di auto a GPL. Negli ultimi mesi, anche per via della crescita dei prezzi di benzina e diesel, le auto a GPL stanno tornando di moda in Italia. Nel primo trimestre del 2022, ad esempio, le vendite sono aumentate del +15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il settore sta facendo registrare, quindi, risultati in netta contro tendenza con il resto del mercato delle quattro ruote.

I prezzi bassi e i costi di gestione ridotti (nonostante il GPL registri un prezzo al litro pari quasi al massimo raggiunto circa 10 anni fa) continuano ad essere motivi validi per scegliere queste vetture. La possibilità di ricorrere agli incentivi auto 2022 rappresenta ora un ulteriore elemento da considerare per valutare il passaggio ad un’auto GPL. Vediamo, quindi, quali sono le migliori auto GPL compatibili con gli incentivi auto 2022 e qual è l’importo dell’ecobonus per questo tipo di vetture:

Ecobonus per auto GPL: come funzionano gli incentivi per il 2022

Le auto a GPL compatibili con gli incentivi auto 2022 rientrano nella fascia di emissioni 61-135 g/km. Tale fascia, che comprende anche modelli ibridi oltre che benzina, diesel e metano a basso imbatto ambientale, consente l’accesso ad un ecobonus di importo inferiore rispetto alle altre due fasce (0-20 e 21-60 grammi di CO2 al chilometro) previste dalla normativa.

Per acquistare un’auto a GPL con l’ecobonus garantito dagli incentivi statali è, inoltre, necessario ricorrere alla rottamazione di un’auto pre-Euro 5. A differenza di quanto avviene con le elettriche e le ibride plug-in non è possibile accedere agli incentivi senza rottamazione. Il bonus previsto per le auto GPL (e per tutti gli altri veicoli che rientrano in questa fascia di emissioni) è pari a 2.000 euro. Da notare, inoltre, che è presente anche un limite al prezzo di listino che una vettura deve avere per essere acquistabile con l’ecobonus.

Per le auto GPL, quasi tutte molto economiche, non si tratta di un grosso problema ma è importante comunque sottolinearlo. Il limite per i veicoli che rientrano in questa fascia di emissioni è pari a 35 mila euro più IVA e spese accessorie (complessivamente, il limite chiavi in mano è di circa 43 mila euro). C’è un terzo elemento da considerare per poter acquistare un’auto GPL ricorrendo agli incentivi 2022. Si tratta della verifica dei fondi disponibili.

Per il 2022, infatti, lo stanziamento è di 170 milioni di euro. Si tratta di una cifra abbastanza ridotta considerando l’elevatissimo numero di modelli, anche molto economici, acquistabili. Per il 2023 e il 2024, inoltre, i fondi si ridurranno ulteriormente scendendo prima a 150 milioni di euro e poi a 120 milioni di euro.

Questo dato rappresenta un andamento opposto rispetto a quello previsto per i fondi stanziati per elettriche e ibride plug-in che, invece, registreranno un incremento nel corso del secondo e del terzo anno del piano di sostegno triennale previsto dal Governo per il settore auto. Tale piano, infatti, punta a sostenere, nel lungo periodo, la crescita delle vendite di auto elettrificate e con emissioni inferiori ai 60 g/km rispetto ad altri modelli.

Le migliori auto GPL da acquistare con gli incentivi nel 2022

Sono sempre meno i produttori presenti sul mercato delle quattro ruote italiano che propongono in listino modelli GPL. Per questo motivo, la scelta per gli automobilisti interessati all’acquisto di una nuova auto GPL ricorrendo agli incentivi statali è abbastanza limitata. Le opzioni di particolare interesse per acquistare una vettura ad un prezzo particolarmente conveniente non mancano di certo. Ecco una selezione di quelle che sono le migliori auto GPL compatibili con gli incentivi 2022:

Dacia Sandero, Duster e Jogger

Il marchio Dacia è un vero e proprio punto di riferimento del mercato delle auto GPL in Italia con una gamma composta da diversi modelli tra cui scegliere. A disposizione degli automobilisti italiani c’è la best seller Dacia Sandero, acquistabile con il motore 1.0 TCe da 100 CV sia nella versione Streetway che in quella Stepway. Il prezzo di listino parte da 13.200 euro. Da segnalare anche la possibilità di puntare sul più grande Dacia Duster, oramai vera e propria icona del marchio. Il SUV, nella variante GPL, è presente in listino con un prezzo di partenza di 14.950 euro. In gamma c’è spazio anche per il nuovo Dacia Jogger, presente in listino a partire da 18.350 euro per la variante con motorizzazione GPL.

DR 3, DR 4, DR 5 e DR F35

Tra le auto GPL da acquistare con gli incentivi stati possiamo trovare anche alcuni modelli DR Motors a partire dalla DR 3 che può contare sul motore 1.5 da 114 CV con funzionamento bifuel benzina/GPL. Questa variante della DR 3 è disponibile in listino con un prezzo di 17,400 euro. C’è anche la DR 4 che riprende la stessa base meccanica ma proponendo un corpo vettura di dimensioni maggiori.

Il listino in questo caso parte da 19,900 euro. Da segnalare anche la possibilità di puntare sulla DR 5 che completa la famiglia di veicoli del brand che sfruttano la stessa base tecnica. Il prezzo, in questo caso, parte da 21,900 euro. In listino, con motore 1.5 turbo da 149 CV con funzionamento bifuel benzina/GPL, troviamo anche il DR F35. Per il SUV, il prezzo è di 25.900 euro.

Fiat Panda

C’è anche la best seller del mercato italiano, la Fiat Panda, tra i modelli con alimentazione GPL acquistabili a prezzo ridotto grazie all’ecobonus. La gamma parte da circa 15 mila euro di listino (che si riducono a 13.500 euro online). Grazie all’ecobonus, quindi, il prezzo potrà scendere ancora. Alla base della Panda GPL c’è il “solito” 1.2 da 69 CV che da anni rappresenta un riferimento per decine di migliaia di unità di questo modello già vendute in passato in tutta Italia. Da notare che anche la versione Hybrid (con sistema mild hybrd) della Panda è compatibile con l’ecobonus.

Hyundai i10, i20 e Bayon

La gamma Hyundai presenta vari modelli con alimentazione bifuel benzina/GPL che possono rappresentare delle ottime soluzioni per sfruttare, al meglio, gli incentivi auto. In listino, ad esempio, c’è spazio per la Hyundai i10 con motore 1.0 da 65 CV che parte da 15.450 euro ma è disponibile anche con allestimenti più ricchi. Tra le opzioni disponibili troviamo la Hyundai i20 e la Hyundai Bayon. Entrambi i modelli presentano il motore 1.2 da 82 CV. Il prezzo di listino di partenza è, rispettivamente, pari a 19.550 euro e 20.000 euro.

Lancia Ypsilon

Anche la Lancia Ypsilon può essere acquistata ricorrendo agli incentivi statali. La base meccanica è la stessa vista in precedenza per quanto la Fiat Panda. C’è, infatti, il motore 1.2 da 69 CV che garantisce buone prestazioni e consumi ridotti. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il listino ufficiale parte da 17.750 euro ma già dallo store online è possibile ottenere uno sconto di oltre mille euro. Grazie all’ecobonus per le auto GPL, quindi, i margini di risparmio sono destinati ad aumentare ulteriormente.

Kia Picanto, Rio, Stonic, Ceed e XCeed

Kia riprende i motori GPL utilizzati dai modelli Hyundai per proporli su alcune delle sue vetture più diffuse. Ricorrendo agli incentivi statali, infatti, è possibile acquistare la Kia Picanto, con motore da 65 CV e prezzi da 14.600 euro. In alternativa, ci sono la Kia Rio, da 16.750 euro, e la Kia Stonic, da 17.950 euro, che presentano il motore 1.2 da 82 CV. Da notare che, tra le opzioni disponibili, c’è anche la Kia Ceed, anche station wagon, con motore 1.0 T-GDi da 95 CV e la XCeed, che riprende lo stesso motore ma con potenza fino a 117 CV. I prezzi partono, rispettivamente, da 24.900 e 25.500 euro.

Renault Clio e Captur

Tra le opzioni a disposizione di chi è interessato all’acquisto di un’auto GPL con gli incentivi statali ci sono anche le proposte di Renault. Il sistema GPL visto sulle Dacia, infatti, viene proposto dal brand francese su due dei modelli più diffusi della sua gamma. È possibile scegliere tra la Renault Clio, disponibile con un prezzo di listino di 18.700 euro, e il crossover Renault Captur, che invece parte da 22.700 euro, il modello della casa francese, con alimentazione GPL, più adatto alle proprie esigenze. Entrambe le vetture sono disponibili con vari allestimenti, tutti compatibili con l’ecobonus da 2.000 euro ottenibile grazie la rottamazione.