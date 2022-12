Il mercato delle auto elettriche è finalmente entrato nel vivo nel 2022, specialmente per la fascia high-end del mercato: oggi le auto elettriche più costose e performanti sono in grado di percorrere diverse centinaia di km con una sola carica, ma quali sono le auto con più autonomia in assoluto? In questo articolo andremo ad analizzare i 5 modelli capaci di portarci più lontano con un solo pieno di elettroni, e siamo contenti di poter dire che la classifica non è composta solo da auto prodotte da Tesla, come invece avveniva appena un anno fa! Ricordiamo che l’autonomia riportata è rappresentata dal valore espresso dalle case costruttrici nel famoso ciclo di omologazione WLTP che, come sappiamo, è un calcolo decisamente conservativo e lontano da un utilizzo reale.

Le auto riportate in questa lista sono tutte attualmente disponibili o ordinabili ufficialmente in Italia, i prezzi riportati sono i prezzi di listino ufficiali in Italia, senza tenere conto di possibili promozioni o incentivi.

Mercedes-Benz EQS

Al primo posto della classifica troviamo una new entry, la top di gamma elettrica di Mercedes-Benz: stiamo parlando della Mercedes-Benz EQS, l’ammiraglia elettrica tedesca che, grazie al corposo pacco batterie da 108 kWh, è in grado di percorrere 782 km sul ciclo WLTP anche se i test effettuati per simulare un utilizzo più realistico parlano di un’autonomia leggermente più bassa, di circa 640 km. In ogni caso si tratta di un risultato strabiliante, che mette Mercedes EQS sullo stesso piano di tante vetture endotermiche almeno per quanto riguarda l’autonomia. La ricarica può avvenire a ben 200 kW di potenza, così da riportare il pacco batterie dal 10 all’80% in appena 31 minuti.

Ovviamente tutto questo ben di dio ha un prezzo, e non è certo dei più abbordabili: Mercedes EQS 450+, la versione descritta con 108 kWh di batteria utilizzabile, è in vendita al prezzo di 134.209 €. Se volete scoprire di più sulla Mercedes-Benz EQS, vi rimandiamo alla nostra prova.

Mercedes-Benz EQS

Tesla Model S Plaid

Al secondo posto troviamo la Tesla Model S Plaid, un’auto che ormai tutti quanti conosciamo per le sue caratteristiche strabilianti sia a livello di prestazioni, sia di autonomia: la Model S Plaid è dotata di una batteria da 90 kWh reali, sufficiente a offrire fino a 600 km di percorrenza in ciclo WLTP; il sito ev-database.org riporta dati leggermente diversi per quanto riguarda i consumi reali, con circa 400 km di autonomia autostradale in climi freddi, e fino a 755 km di autonomia cittadina in climi miti. Una bella differenza, senza dubbio da tenere da conto. Il prezzo è il più alto tra quelli che vedremo oggi, ben 140.990 € chiavi in mano, stando a quanto riporta il sito di Tesla in Italia.

Tesla Model S Plaid

Ford Mustang Mach-E

Segue a ruota, ma silenziosamente, la nuova Ford Mustang Mach-E in versione Extended Range. Arrivata da poco in Italia, la nuova Ford ha toccato un nervo scoperto degli appassionati Mustang, ma nonostante il nome controverso l’auto sembra essere molto valida e sta raccogliendo consensi dai proprietari e dalla stampa di settore. Venduta a prezzo che parte da 56.750 € per la versione Extended Range, la Mustang Mach-E è in grado di percorrere 610 km in ciclo WLTP, quasi 650 km in città in climi miti, e cala sensibilmente fino a 315 km di autonomia autostradale in climi freddi; questo ottimo risultato è stato raggiunto grazie all’utilizzo di una batteria da 88 kWh reali.

Ford Mustang Mach-E

BMW iX

Al terzo posto troviamo un’altra new entry dritta dritta dalla Germania: stiamo parlando del SUV elettrico BMW iX, un’auto imponente ma comunque aerodinamica (il Cx è a 0.25) che ha stupito tutti con un’autonomia di 630 km sul ciclo WLTP, anche grazie alla batteria da 109,4 kWh netti. La potenza in questo caso è di 523 cavalli, mentre la ricarica a 195 kW avviene in circa 35 minuti riportando il pacco batterie dal 10 all’80% a 200.

Anche in questo caso siamo di fronte a un’auto molto costosa, anche perché per ora sul mercato le uniche elettriche in grado di assicurare più di 500 km di autonomia sono modelli top di gamma, e di conseguenza molto costosi: la BMW iX xDrive 50 descritta in questo articolo ha un prezzo di partenza di 105.210 €

BMW iX

Le proposte del Gruppo Volkswagen

All’ultimo posto della classifica delle auto elettriche con più autonomia, praticamente tutte a pari merito, troviamo 3 modelli di SUV provenienti dal Gruppo Volkswagen, tutti basati sulla piattaforma proprietaria MEB e proposti con configurazioni molto simili. Per dovere di cronaca, mi atterrò a quelli che sono i dati riportati sui siti ufficiali, per cui sul gradino più basso del podio va a posizionarsi la Skoda Enyaq iV 80, che grazie a una batteria da 77 kWh dovrebbe essere in grado di offrire fino a 548 km di autonomia in ciclo WLTP. Ancora una volta, le diverse situazioni di utilizzo fanno variare drasticamente l’autonomia, e ancora una volta ev-database.org ci viene in soccorso per farci un’idea più chiara: in città, in clima mite, la Enyaq iV 80 è grado di percorrere fino a 600 km con una sola carica, mentre in autostrada in climi freddi la percorrenza scende drasticamente, fino a 295 km. In questa configurazione, la Skoda Enyaq iV è in vendita a partire da 52.900 €.

Skoda Enyaq iV

Arriviamo infine ai modelli Volkswagen ID.4 Life Pro Performance e Audi Q4 e-tron 40: in entrambi i casi ci troviamo di fronte a un’auto in grado di percorrere 520 km sul ciclo WLTP grazie a una batteria da 77 kWh, con percorrenze simili anche in casi particolari come l’autostrada in climi freddi, che si ferma ancora una volta a 295 km. A livello tecnico queste due auto si assomigliano molto, e differiscono di poco nel prezzo: la ID.4 parte da 54.700 € mentre la Q4 da 56.650 €. In questo caso la scelta va basata su una questione estetica e di dotazione tecnologica a bordo, che è comunque molto ricca in entrambi i casi.

Audi Q4 e-tron

Il 2022 è stato senza dubbio un anno difficile per il mercato automobilistico, ma anche ricco di nuove proposte: sono arrivate sul mercato tante auto elettriche con un’autonomia importante e per forza di cose non possiamo riportarle tutte in questa classifica, ma è giusto citare modelli molto interessanti come Kia EV6, la recentissima Polestar 2, la bella Hyundai Ioniq 5 e tante altre. I prezzi restano ancora alti, come succede spesso quando vengono impiegate nuove tecnologie i cui metodi di produzione non sono stati ancora raffinati e ottimizzati al meglio, ma le proposte diventano sempre più variegate, sia dal punto di vista estetico sia della funzionalità.