E’ molto caldo ultimamente il tema delle normative Euro 7 in vigore a partire dal 1° luglio 2025: in molti si sono detti contrari a queste nuove regole, specialmente perché l’obiettivo è quello di abbandonare l’endotermico nel 2035 e fare investimenti su questa tecnologia ha poco senso arrivati a questo punto. Le case automobilistiche, quando sono uscite le prime indicazioni sulle normative, hanno detto fin da subito che le richieste avrebbero fatto aumentare sensibilmente il prezzo delle auto, e oggi ci arriva la conferma da parte di Acea: con Euro 7 le nuove auto costeranno circa 2000 € in più.

Lo studio, condotto da Frontier Economics per conto di Acea – Associazione Europea dei Costruttori di Automobili – è andato a valutare sia i costi aggiuntivi che le case automobilistiche dovranno sostenere, sia il prezzo finale di vendita sul mercato, e le notizie sono tutt’altro che positive: saranno i costruttori a dover sostenere circa 2000 € in più in fase di produzione, con le auto a gasolio che chiederanno più interventi e potrebbero costare circa 2600 € in più, e quella a benzina invece “solo” 1860 € in più, in media. Questo significa che il rincaro sul prezzo di listino sarà ben più alto, contro i meno di 500 € stimati dalla Commissione europea che ha proposto queste nuove regole.

Secondo Sigrid de Vries, direttore generale di Acea, la proposta di Euro 7 è poco efficace, poiché le stime parlano di un impatto ambientale molto basso a fronte di un costo molto elevato per lo sviluppo e l’integrazione delle tecnologie necessarie. Acea è convinta che il modo migliore per migliorare la qualità dell’aria e quindi della nostra salute sia rappresentato dalla mobilità elettrica e con la progressiva sostituzione dei veicoli molto vecchi che circolano sulle nostre strade con nuovi modelli Euro 6 ad alta efficienza.

Tra le criticità segnalate da Acea ce n’è una sorprendente: le normative Euro 7 porteranno con sé anche un aumento di consumo di carburante, con relativi costi di gestione che potrebbero aumentare del 3.5% sul ciclo di vita dell’auto.

Tutte le informazioni dello studio condotto da Acea sull’impatto di Euro 7 sul mercato le trovate a questo link.