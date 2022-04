Le ultime scelte, stilistiche e non, introdotte da BMW non piacciono a tutti e sono ancora difficili da digerire nonostante il processo sia avviato ormai da qualche mese. Le auto continuano a diventare più pesanti e le griglie anteriori (il famoso doppio rene) crescono esponenziale modello dopo modello. Nonostante questi aspetti, i proprietari sembrano essere perfettamente soddisfatti delle loro auto. BMW, tuttavia, è conscia di essersi allontanata, e neanche di poco, dalle sue radici e origini che vedevano una vettura incentrata sul guidatore; proprio per questo motivo, la casa tedesca ha annunciati di voler alleggerire le attuali soluzioni in commercio.

La berlina elettrica BMW i7 del 2023 recentemente presentata fa salire l’ago della bilancia a 2.600 kg; praticamente 500 kg in più della M760Li xDrive che monta il mastodontico motore V12.

“Non credo che le auto diventeranno più pesanti di quanto non siano ora, e ci sono molte ragioni per questo. Per noi, come azienda che offre autovetture, è ancora possibile coprire tutti i requisiti entro i limiti di peso esistenti, ” ha affermato Fagschlunger, Product Manager di Serie 7.

Ci sono molte ragioni per cui le auto BMW hanno accumulato così tanto peso negli ultimi anni. I moderni acquirenti, interessati alle auto di lusso, richiedono funzionalità esclusive come il sedile massaggiante o sistemi di infotainment da far invidia ai più sofisticati salotti. Fagschlunger stima che un sedile massaggiante pesa circa 40 kg in più rispetto a un sedile tradizionale di pochi decenni fa; BMW punta quindi a trovare soluzioni analoghe ma più efficienti per ridurre il peso della vettura partendo proprio dagli accessori.

“Le tecnologie per ottenere comfort stanno diventando più intelligenti”, ha affermato Fagschlunger. “Ad esempio, per eliminare il rumore della strada è possibile agire su due strade differenti: con l’insonorizzazione intorno all’auto, oppure installando un sistema di cancellazione attiva del rumore stradale”.

Anche la sezione di alimentazione non ha reso la vita semplice agli ingegneri della casa; il passaggio da endotermico a elettrico porta con sé una serie di modifiche, cambiamenti che incidono anche sulla bilancia. A questo proposito il marchio teutonico ha ammesso però che la i7 non sarà la elettrica più pesante della casa, in futuro arriverà una BMW XM ibrida da quasi 3 tonnellate. Dopo questo SUV, le auto di casa BMW torneranno a scendere di peso raggiungendo vette più vicine a quelle delle endotermiche che ancora possiamo trovare su strada. Con una riduzione del peso, sarà possibile incrementare anche il valore dell’autonomia e guadagnare qualche chilometro extra sul singolo pieno.