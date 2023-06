La Mercedes 300 SL ‘Gullwing’ è considerata come uno dei punti fermi della storia dell’automobilismo e una delle vetture di oggettiva bellezza, tanto per le sue linee e rarità di contenuti. Ora, l’icona senza tempo della casa di Stoccarda si unisce al talento artistico di Pablo Atchugarry, uno scultore di fama internazionale, che esprime la propria creatività plasmando marmo, legno e bronzo. Ed è proprio quest’ultimo elemento quello scelto dall’artista per reinterpretare due opere ispirate direttamente alla 300 SL.

Le due sculture, che propongono entrambe una forma astratta, ereditano alcuni elementi dal movimento “ad ali di gabbiano” delle portiere della 300 SL ‘Gullwing’ e, più in generale, dalle linee della splendida coupé teutonica. Anche il colore scelto da Atchugarry è direttamente ispirato alla storia del marchio; mentre il rosso simboleggia l’eleganza, l’argento riprende la tonalità delle “Frecce d’argento” ovvero vetture che hanno saputo emozionare scrivendo la storia del motorsport.

“L’arte, in tutte le sue forme, è sempre stata una forte fonte di ispirazione per il design delle nostre auto“, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Non a caso, qualche anno fa, per presentare il nuovo concetto di lusso della Stella, Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz AG, ha scelto proprio l’arte, mostrando quattro sculture rappresentative delle sue diverse declinazioni. Nel corso degli anni, automobili iconiche come la SL 300 o la C111 sono state fonte d’ispirazione per grandi artisti come Andy Warhol. Con questo nuovo progetto, nato dal talento di Pablo Atchugarry e dal fascino della 300 SL, rinnoviamo questo legame e consegniamo due nuovi capolavori alla storia della nostra azienda“.

Le due opere vengono definite dall’artista con parole evocative: Estrella de luz, 2022, bronzo con vernice automobilistica, 200 x 123 x 30 cm, “come la luce che ci guida nel nostro cammino verso il cielo stellato“; Eleganza, 2022, bronzo con vernice automobilistica, 181 x 36 x 28 cm, “l’eleganza come raffinata manifestazione della creatività“.

Le due sculture saranno presto trasferite al Phi Beach di Baja Sardinia fino a settembre, dove saranno esposte accanto alla 300 ‘Gullwing’ e successivamente condivideranno la scena con la nuova SL. Come confermato dal brand stesso, questo modello avrà gli stessi colori della sua progenitrice e pertanto è lecito attendere una carrozzeria color argento abbinata a interni rossi. Nessuna indiscrezione sulla data di lancio o il prezzo, ma una cosa è chiara: sarà unica, esclusiva e probabilmente in tiratura limitata (o dedicata ad uno specifico mercato).