Le prossime Dacia saranno disegnate da un ex di Aston Martin

Lo scorso giugno Miles Nürnberger è diventato ufficialmente il nuovo responsabile del design di Dacia e da allora molte persone si son chieste quali fossero le ragioni dietro a questo cambio radicale. Passare dal disegnare la hypercar milionaria Valkyrie alle future Duster e Sandero non deve essere affatto facile; eppure, di recente, Miles ha precisato che la nuova sfida intrapresa non è un vero e proprio salto nel buio, ma una scelta ponderata attentamente.

Come raccontato in una recente intervista ad Autocar, l’ex di Aston Martin ha già le idee molto chiare sul percorso da seguire per mantenere la gamma di Dacia distinta da quella di Renault. Le future Dacia avranno alcuni elementi in comune tra loro, anche per mantenere i costi contenuti a fronte dell’introduzione dei dispendiosi propulsori Euro 7, ma sapranno distinguersi sia da Renault si all’interno della loro stessa gamma. Non ci sarà quindi alcun “effetto Matrioska”: il family feeling non sarà troppo evidente.

La prima Dacia su cui avrà la possibilità di intervenire sarà, in parte, la futura Bigster. Tuttavia, dal momento che il design è già stato più ampiamente approvato, Miles agirà solo su alcuni piccoli aspetti degli interni nell’attesa di poter sviluppare un’auto da zero. Poche le informazioni in merito ma analizzando da vicino l’attuale gamma di Dacia e le relative uscite, vien da pensare che la prossima auto che subirà un aggiornamento sarà l’elettrica Spring.

In ogni caso Bigster arriverà nel 2025, sarà un SUV di categoria C, avrà una lunghezza di 4,6 metri, circa la stessa di una Land Rover Discovery Sport. Come ipotizzabile dal nome, sarà di fatti il fratello maggiore di Duster dalla quale erediterà la piattaforma e probabilmente i propulsori. Gli interni saranno spaziosi ma ancora non si conosce se sarà disponibile sul mercato una versione sette posti o se ci sarà solo la configurazione da 5 posti.