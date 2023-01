Porsche ha sviluppato un nuovo sistema aerodinamico attivo in grado di modificare la lunghezza di un’auto sportiva, trasformandola da una macchina di dimensioni normali in una variante a coda lunga in pochi secondi. Mentre le auto da corsa e le auto da strada della gamma RS di Porsche, come la nuova 911 GT3 RS, sono note per la loro aerodinamica estrema, l’ultima invenzione della casa automobilistica tedesca tenta di creare una carrozzeria mutaforma.

Secondo un nuovo brevetto scoperto da CarBuzz presso l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi (DPMA), le future Porsche potrebbero mutare la loro forma man mano che cambiano i loro requisiti aerodinamici. In sostanza, questo nuovo design Porsche consente all’intera estremità posteriore di un’auto di estendersi e ritrarsi a seconda delle necessità.

Credits: CarBuzz

Il meccanismo illustrato nei disegni del brevetto sembra molto complicato, ma in realtà consiste solo in un pannello posteriore e relative estensioni, insieme a un attuatore necessario per spostare l’intera estremità posteriore in avanti o indietro. Gli esperti di aerodinamica hanno compreso da tempo i vantaggi di dare a un’auto una forma allungata e due chiari esempi sono dati dalla McLaren Speedtail e dalla più recente Mercedes EQXX, due proposte estremamente efficienti e prestazionali. Naturalmente design di questo tipo non sono perfetti e, come tutte le estremizzazioni, necessitano di alcuni compromessi per evitare di avere difficoltà di movimento alle basse velocità a causa degli ingombri; con il sistema mobile, Porsche tenta di trovare la perfetta soluzione per garantire manovrabilità e prestazioni in ogni situazione.

Per quanto riguarda il campo di applicazione, ci piace sperare nell’arrivo di una moderna Porsche 935 che notoriamente abbinava un design a coda lunga con un taglio a coda tronca, per migliorare la sua efficienza aerodinamica durante le corse. Tuttavia, l’omaggio a quella vettura è già stato concesso in passato e crediamo che questo genere di alettone potrebbe trovare un perfetto campo di applicazione sulla futura Taycan o, perché no, su una eventuale Panamera.