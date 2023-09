Toyota ha recentemente rivelato i dettagli del suo piano per lo sviluppo delle batterie, promettendo veicoli elettrici con un’autonomia di 960 chilometri e tempi di ricarica di 10 minuti a partire dal 2027, grazie alla tecnologia delle batterie allo stato solido. Prima di raggiungere questi obiettivi, Toyota prevede che i suoi veicoli elettrici saranno in grado di percorrere 800 chilometri con una singola carica nel 2026 e persino 1.200 chilometri in futuro.

Toyota, pur essendo stata vista da alcuni come in ritardo nell’adozione dei veicoli elettrici, ha sottolineato che detiene numerosi brevetti sulla tecnologia delle batterie allo stato solido, che sta diventando sempre più importante nell’industria automobilistica. L’azienda ha annunciato quattro nuove tecnologie per le batterie, tra cui le batterie allo stato solido e tre tecnologie per le batterie ad elettrolita liquido, che aumenteranno l’autonomia e la potenza dei veicoli elettrici, riducendo i tempi e i costi di ricarica.

Le nuove batterie Performance agli ioni di litio, previste per il 2026, dovrebbero offrire un’autonomia di oltre 800 chilometri e una ricarica dall’10 all’80% in soli 20 minuti, riducendo i costi di produzione del 20%. Le batterie di divulgazione, che combinano il nichel metallo idruro e il litio ferro fosfato con una nuova tecnologia bipolare, dovrebbero aumentare l’autonomia del 20%, ridurre i costi del 40% e consentire una ricarica in meno di 30 minuti. Questa tecnologia potrebbe alimentare futuri SUV come la Toyota bZ5X e la Lexus TZ.

La tecnologia agli ioni di litio ad alte prestazioni, prevista per il 2027-2028, combinerà la tecnologia bipolare con la chimica degli ioni di litio, riducendo ulteriormente i costi e offrendo 960 chilometri di autonomia con una singola carica. Infine, le batterie allo stato solido rappresentano la tecnologia più rivoluzionaria, offrendo maggiore densità energetica e tempi di ricarica molto rapidi. Toyota mira a renderle disponibili sul mercato entro il 2027-2028.

Toyota sta anche lavorando per migliorare l’aerodinamica dei suoi veicoli elettrici e ridurre l’altezza dei pacchi batteria per migliorare l’efficienza e l’autonomia. Questa strategia è parte del piano dell’azienda per restare all’avanguardia nell’industria automobilistica e dimostra il suo impegno verso la transizione verso i veicoli elettrici.