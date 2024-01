Le scuole guida boicottano Tesla, succede in Norvegia per via di un curioso dettaglio

In Norvegia avere un’auto elettrica è la normalità e, inutile dirlo, Tesla è il marchio preferito di molti, scuole guida comprese. Di recente è però emerso un problema non da poco, che ha portato gli istruttori a non acquistare più queste auto, quasi come se ci fosse un vero e proprio divieto. Il motivo? La nuova posizione dei pulsanti per le frecce.

Le nuove Tesla non hanno la classica leva per inserire gli indicatori di direzione, bensì dei pulsanti touch sul volante. Una soluzione che a molti sembrerà all’avanguardia, ma che all’atto pratico risulta scomoda, specialmente per chi sta prendendo la patente.

Tesla

In Norvegia (come del resto in Italia) è obbligatorio usare le frecce quando si percorre una rotonda, per indicare l’uscita che si vuole prendere o per cambiare corsia (nel caso di rotatoria a più corsie). È proprio qui che sorge il problema: diversi istruttori di scuola guida concordano che è complicato premere il pulsante della freccia mentre si sterza e che un neopatentato, ancora poco abile alla guida, fallirebbe quasi certamente l’esame se si trovasse in questa situazione, in quanto non riuscirebbe a inserire la freccia. Per questo motivo, molti proprietari di scuola guida hanno smesso di comprare Tesla.

È un esempio Jåhn Hansen Øyen, proprietario della Harstad Traffic School, che inizialmente considerava Tesla per la sua flotta, ma che ha incontrato un ostacolo inaspettato durante il test drive di una Model 3: la difficoltà nell'utilizzo dei segnali di svolta touch in rotonda. Øyen ha espresso le sue preoccupazioni, affermando: "Ho testato la Model 3 e ho notato che perdevo sia la concentrazione che la direzione nelle rotatorie. Non è direttamente pericoloso per la vita, ma si corre il rischio di guidare sui marciapiedi e di fare incidenti se ci sono due corsie."

Diversi altri istruttori di guida hanno condiviso le preoccupazioni di Øyen, manifestando dubbi e perplessità circa le implicazioni sulla sicurezza che la novità di Tesla comporta, specialmente quando si tratta di insegnare a guidare ai giovani. In molti hanno deciso di vietare le nuove Telsa, guidando solamente modelli più vecchi, con indicatori di direzione a leva.

Lars-Inge Haslie, consulente senior presso la Norwegian Public Roads Administration, ha riconosciuto il problema e si è impegnato a indagare ulteriormente sulla questione. I potenziali rischi per la sicurezza associati ai segnali di svolta touch hanno portato a rivalutare la scelta di design di Tesla, sollevando interrogativi sulla compatibilità di tali innovazioni con le esigenze specifiche dell'istruzione alla guida.