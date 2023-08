Il Wall Street Journal ha ottenuto in esclusiva un video, datato 2021 e registrato da una dashcam, che mostra una Tesla Model X che si schianta contro un veicolo di emergenza fermo, mentre il sistema di pilota automatico era attivato. Questo video è una prova scioccante delle gravi lacune nel software di assistenza alla guida prodotto dall’azienda automobilistica.

Secondo quanto riportato dalle autorità, il conducente dell’auto era sotto l’effetto dell’alcol e stava zigzagando nella propria corsia lungo un’autostrada nel Texas poco dopo mezzanotte. In quel momento, il guidatore ha attivato la funzione di assistenza alla guida fornita dal produttore di auto elettriche, mentre viaggiava alla velocità di circa 100 km/h. Sebbene il pilota automatico sia stato in grado di riconoscere altri veicoli in movimento sulla strada, ha evidentemente faticato nel rilevare un veicolo di polizia fermo sulla corsia di marcia, nonostante le luci lampeggianti.

Dai dati registrati dal veicolo, risulta che il guidatore ha toccato il volante per dimostrare che stava prestando attenzione, ma pochi secondi dopo, l’auto è piombata contro il veicolo di emergenza a 90 km/h, dando luogo al brutale incidente documentato dalla dashcam. A seguito dell’incidente, cinque agenti sono rimasti feriti e hanno intentato una causa legale contro Tesla, accusando il sistema di pilota automatico di essere responsabile dell’incidente. Tesla, dall’altra parte, sta respingendo queste accuse.

Nonostante i nomi suggestivi come “Autopilot” e “Full Self-Driving”, le funzionalità di Tesla richiedono che il conducente rimanga attentamente coinvolto e pronto a riprendere il controllo dell’auto in qualsiasi momento. Questo tipo di situazione può portare alcuni conducenti a sviluppare un falso senso di sicurezza, specialmente se si affidano al sistema mentre sono distratti o addirittura poco lucidi. Questa problematica ha attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione, che hanno avviato diverse indagini sulla società a causa di questi incidenti.

Nel 2021, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha iniziato un’indagine sugli incidenti che coinvolgevano veicoli di emergenza parcheggiati, successivamente estendendo le indagini a seguito di ulteriori feriti e decessi nel 2022. Nonostante Tesla abbia rilasciato un aggiornamento software nell’estate del 2021 per affrontare questa problematica e consentire una identificazione più immediata dei veicoli dotati di lampeggianti blu, il Wall Street Journal ha riportato che alcuni incidenti anomali, che sono sotto l’attenzione della NHTSA, sono avvenuti dopo l’installazione di questo aggiornamento. I critici sostengono che l’azienda guidata da Elon Musk non abbia fatto abbastanza per affrontare il problema. Ad oggi, le funzionalità di assistenza alla guida offerte dall’azienda possono essere ingannate applicando peso al volante o addirittura riproducendo un video “finto” davanti ai sensori deputati a monitorare l’attenzione.