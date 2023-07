Tesla ha appena introdotto una nuova funzione “Charge on Solar“ che può trasformare l’energia solare in eccesso in energia della batteria automobilistica. I proprietari di Tesla avranno bisogno di alcune cose specifiche per far funzionare la nuova funzionalità; ad esempio, gli utenti avranno bisogno di un veicolo Tesla con versione software 2023.26 o successiva, un Tesla Powerwall con versione software 23.12.10 o successiva e energia solare in loco. Infine, avranno bisogno dell’app Tesla (versione 4.22.5) per regolare il modo in cui i due funzionano in armonia tra loro.

Una volta che questi elementi sono tutti a posto, gli utenti possono semplicemente aprire l’app Tesla, selezionare il veicolo in questione e quindi premere “Ricarica a energia solare”. L’applicazione chiederà quindi all’utente di impostare un limite di addebito e un luogo di addebito preferito. In breve, questo dovrebbe consentire agli utenti di prelevare dalla rete solo la quantità di carica che desiderano prima di ricaricare solo con l’energia solare.

Una volta passato alla ricarica solare, il veicolo monitorerà la situazione di ricarica in tempo reale e regolerà il livello di carica ogni dieci secondi secondo necessità. Gli utenti possono anche programmare quando utilizzare la ricarica solare e quando no.

Uno dei grandi vantaggi qui è semplicemente aumentare la potenza totale che si può sfruttare tramite i pannelli solari. Invece di dover estrarre l’energia già immagazzinata nel Powerwall, questo nuovo sistema lo salta e alimenta semplicemente il veicolo.

Vale anche la pena notare che, almeno per ora, questa funzione funziona solo con Tesla Powerwall. Coloro che dispongono di batterie di terze parti che immagazzinano l’energia solare non possono usufruire di Charge on Solar per ora.