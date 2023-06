Ormai non si parla d’altro, più o meno in ogni ambito della tecnologia: l’intelligenza artificiale è l’assoluta protagonista di quest’anno e di quelli a venire. Non solo i Chatbot e gli assistenti digitali sempre più “umani” e intelligenti, ma anche l’ambito industriale sta subendo un grande scossone causato dall’avvento e delle IA; questa tecnologia potrebbe presto essere adottata anche in ambito di progettazione automobilistica, con Toyota che sta già sondando il terreno presso il suo Toyota Research Institute.

All’interno del suo istituto, Toyota sta studiando la possibilità di integrare le tecnologie di Intelligenza Artificiale nei suoi processi di progettazione delle auto, principalmente nella parte di design: in questo modo i designer avrebbero modo di lavorare sapendo già se un disegno possa essere effettivamente realizzabile dal punto di vista ingegneristico oppure no, snellendo di parecchio i tempi di progettazione. L’idea è quella di usare l’IA per inserire all’interno del design – sin dal primo giorno di progettazione – alcuni parametri ingegneristici imprescindibili, così da evitare che il designer si possa allontanare troppo da quello che è il progetto tecnico dell’auto.

Oggi il rapporto tra designer e ingegneri è complesso e spesso anche conflittuale, poiché l’ingegnere si trova a dover tarpare le ali al designer; semplificare questo processo con l’IA significa mettere dei paletti molto chiari al designer e affidare all’IA il compito di farli rispettare, per evitare di proporre agli ingegneri dei progetti irrealizzabili.

Come ben sappiamo, le auto elettriche hanno bisogno di un’aerodinamica studiata a puntino per massimizzare l’autonomia, e questo spesso va a cozzare con le idee stilistiche dei designer: ora grazie alle tecnologie di IA che convertono i testi in immagini si potrà chiedere di creare un’auto che risponda alla perfezione alle necessità di ingegneri e designer.

In ogni caso, almeno a giudicare dal bellissimo design della nuova Toyota Prius, la casa giapponese ha già trovato un buonissimo equilibrio tra design e funzionalità.