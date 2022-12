Anche nel corso del mese di novembre 2022 si è registrato un calo di vendite di auto elettriche in Italia, nonostante la presenza degli incentivi auto. Il mercato delle quattro ruote è in crescita, con vendite che salgono del +14,7% rispetto al novembre dello scorso anno, ma le auto a zero emissioni continuano a non attirare gli automobilisti italiani che preferiscono soluzioni differenti.

A novembre, infatti, le immatricolazioni complessive di auto elettriche sono state 5.162 unità con una quota di mercato del 4,2%. Rispetto ai dati dello scorso anno si registra un calo del 25,9% in termini di unità vendute e di 2,3 punti percentuale in termini di quota di mercato. Il mese di novembre, quindi, conferma un trend chiaro del mercato italiano. Le auto elettriche stentano a crescere.

Estenendo l’analisi a tutto il 2022, inoltre, la tendenza negativa si conferma. Nel corso dei primi 11 mesi del 2022, infatti, sono state registrate meno di 45 mila unità immatricolate con un calo del -26,7% rispetto ai dati dello scorso anno e con una quota di mercato che scende al 3,7%, con una perdita di 0,7 punti. L’impatto degli incentivi non è sufficiente a garantire una crescita per il settore.

A novembre, l’elettrica più venduta in Italia è stata la Tesla Model Y con 1.009 unità vendute, più del doppio della seconda, la Smart ForTwo, che si è fermata a 471 unità vendute. Nel corso del 2022, invece, a guidare la classifica di vendite è la Fiat 500 con 5.982 unità vendute (poco più della metà dello scorso anno). Seconda posizione ancora per la Smart ForTwo, con circa 4 mila unità, Sul podio c’è spazio per la Tesla Model Y con 3.864 unità vendute.