Le vendite di auto elettriche non sono in crisi, a faticare è solo Tesla

Nonostante le recenti voci sulla caduta verticale delle vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti, sembra che il rallentamento sia principalmente un problema che riguarda Tesla, e non l'intero settore dei veicoli elettrici. Infatti, escludendo Tesla, la maggior parte dei costruttori che hanno integrato prodotti elettrici nei loro cataloghi ha mostrato un incremento significativo nelle vendite di auto puramente elettriche.

Secondo dati forniti da Bloomberg e Cox Automotive, brand come Ford, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Rivian, Hyundai e Kia hanno registrato un notevole aumento nelle vendite al dettaglio. Ford, in particolare, si distingue con una crescita dell'86.1% grazie a modelli come la F-150 Lightning e la Mustang Mach-E, mentre Hyundai e Kia hanno registrato l'aumento minore tra i più venduti con modelli come l'Ioniq 6 e la EV6.

Nel dettaglio, le vendite di EV di Toyota sono cresciute dell'85.9%, quelle di Mercedes-Benz del 66.9%, Rivian ha visto un aumento del 58.8%, BMW del 57.8% e il gruppo Hyundai/Kia del 56.1%.

È interessante notare come Nissan, pur focalizzandosi meno sugli EV, abbia comunque visto un aumento delle vendite del 1.3%, grazie a modelli quali l'Ariya e la Leaf. Nonostante Tesla abbia sperimentato un calo del 13%, rimane sempre il leader di mercato con 140.187 veicoli venduti nel primo trimestre, detenendo il 51% della quota di mercato delle elettriche in Amercia, come mostrano i dati di Cox Automotive.

Questi dati suggeriscono che il declino delle vendite di Tesla non dovrebbe essere visto come un indicativo del mercato EV in generale. Al contrario, altri marchi stanno guadagnando clienti a scapito di Tesla, ampliando le loro offerte di veicoli elettrici e attirando maggior interesse.

Inoltre, fattori come le interruzioni di produzione hanno avuto un impatto significativo su alcuni brand. Tesla ha dovuto interrompere la produzione del Model 3 per un restyling, mentre General Motors ha incontrato problemi nella produzione dei suoi modelli a seguito di difficoltà con le batterie Ultium prodotte in collaborazione con LG, tanto da dover posticipare i piani per il 2024.

Tuttavia, se escludiamo modelli specifici come la Tesla Model 3 e la Chevy Bolt, il mercato dei veicoli elettrici mostra un incremento delle vendite del 23%. Questo dimostra che, nonostante il rallentamento, il settore è lontano dallo stallo.