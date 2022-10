Volkswagen si porta avanti col lavoro e promette che i modelli a marchio R saranno completamente elettrici già per il 2030.

Il marchio tedesco sta lavorando per convertire gradualmente tutta la propria gamma, in modo da essere prontA per il 2035, anno in cui le vendite di auto a benzina e diesel verranno bloccate in tutta Europa. Ma col marchio R, punta ad anticipare i tempi.

Volkswagen assicura i suoi estimatori che i modelli R elettrici, manterranno la stessa filosofia di progettazione, e come i loro predecessori a motore termico, continueranno ad essere sviluppati partendo dai concetti espressi nei prototipi sviluppati in pista, come ad esempio l’ID R da 671cv che detiene il record sulla pista di Pikes Peak dal 2018.

“Per diventare un marchio completamente elettrico entro la fine del decennio, stiamo già compiendo oggi i passi necessari per la prossima trasformazione”, ha confermato il capo di R, Reinhold Ivenz.

Pare che tutta la nuova gamma adotterà il telaio denominato Scalable System Platform (SSP), sviluppato esclusivamente per i veicoli elettrici e che verrà utilizzato da tutti i modelli del gruppo a partire dal 2026, anche se nel caso delle R potrebbe venire sottoposto ad alcune modifiche per sposarsi al meglio con le alte prestazioni della divisione sportiva.

Proprio per la necessità di condividere il nuovo telaio, si chiude prima del tempo la storia del divisione R con motori endotermici, perché altrimenti significherebbe dover utilizzare due pianali differenti (uno per le elettriche e un altro per le R a motore termico), con conseguenti costi di produzione insostenibili.

Le alte prestazioni del marchio R le ritroveremo anche in fase di ricarica. Il marchio con base a Wolksburg, ha infatti confermato che per il marchio R sta puntando alla sviluppo della ricarica rapida, con possibilità di rifornimento molto veloci, certamente simili a quelli della ID 5 GTX, che con picchi di 150kW, garantisce una ricarica dal 10 all’80% in 25 minuti.

Visto che la gamma R anticiperà il resto della produzione nel proprio passaggio all’elettrico, è possibile che le soluzioni che verranno sviluppate per questa gamma, troveranno almeno in parte. utilizzo anche sulla normale produzione Volkswagen.