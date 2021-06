Leasys CarCloud amplia la sua offerta di vetture elettriche

Il primo abbonamento all’auto in Italia si arricchisce ora con tre nuovi pacchetti elettrificati.

Entra all’interno della famiglia Leasys la nuova citycar Peugeot e-208 ,il Crossover 100% elettrico DS3 crossback e-Tense e il Suv DS 7 crossback e-Tense Plugin Hybrid.

Per chi non la conoscesse, stiamo parlando della nuova forma di immobilità ideata da FCA in collaborazione con Amazon.

Questo nuovo modello di mobilità permette di scegliere un veicolo e poterlo cambiare in un qualsiasi momento. Iscriversi è molto facile e basta semplicemente recarsi presso il sito di Leasys o in alternativa anche sul sito Amazon.

Gli aspetti innovativi di questo servizio sono la flessibilità totale circa lo spostarsi da tipologie diverse di vetture. Inoltre non è necessario recarsi presso un concessionario in quanto si compie tutto l’iter on-line.

È il primo servizio di noleggio in abbonamento modificabile ogni mese senza vincoli temporali né penali.

Con l’introduzione di queste due nuove vetture quindi le persone che sono interessate a scegliere una vettura senza essere vincolati da finanziamenti di almeno 36 mesi, hanno una soluzione ancora più ottimale. All’interno dell’abbonamento mensile, è previsto un chilometraggio pari a 1500 km oltre ovviamente alla polizza RC Auto ed una copertura kasko con franchigia.

Le auto possono essere ritirate e consegnate presso i 400 Mobility Store abilitati.

La scelta era già interessante per quel che riguarda la mobilità elettrica in quanto contemplava già la Fiat 500 elettrica.

Ora è stata aumentata l’offerta ed è possibile portarsi a casa anche la compatta della casa Peugeot. Il costo mensile è di €399 e l’iscrizione per questa fascia di vetture è pari a €199.

Nell’eventualità che volessimo aumentare al segmento del SUV, basterà semplicemente iscriversi al segmento maggiore e pagare la quota mensile.

Per tutti i colori invece che volessero acquistare la DS 3 crossback in questione, l’abbonamento mensile parla di €799 al mese con un’iscrizione di 249 euro.

Tutte le vetture prevedono la possibilità di ricaricare le auto attraverso la rete domestica utilizzando il cavo fornito in dotazione o gratuitamente presso i leasys Mobility Store che sono posizionati nel nostro territorio.

Basterà utilizzare una card fornita nella fase di sottoscrizione del contratto ed abilitata per l’erogazione.

Questo nuovo metodo di ottenere le auto, sebbene abbia un costo che nella rata mensile è superiore rispetto a un normale finanziamento, dobbiamo considerare che non contempla una durata pari a quella degli altri finanziamenti, o altri vincoli.

È perfetto quindi per tutte quelle persone che hanno necessità di variare la vettura a seconda delle proprie necessità del periodo. Durante il periodo invernale infatti è possibile tenere vetture più compatte mentre nel periodo estivo possiamo avere vetture più ampie per goderci pienamente l’estate con mezzi più confortevoli. Si può ovviamente fare anche un ragionamento inverso, avendo quindi vetture più comode per la città e visitare posti con vetture più compatte.