Leasys di FCA Bank presente al Fleet Europe Summit 2019

Leasys sbarca al Fleet Europe Summit 2019 con i suoi servizi dedicati ad aziende, liberi professionisti e privati. Tra i tanti, spicca Leasys CarCloud, il primo e unico sistema di abbonamento, disponibile ad ora solo in Italia.

Oggi e domani, presso l’Estoril Congress Center in Portogallo, si terrà il Fleet Europe Summit, evento dedicato completamente alle flotte auto e alla mobilità promosso da Nexus Communication.

L’azienda Leasys, controllata da FCA Bank, partecipa per la terza volta a questo evento ed è pronta a portare i suoi prodotti – dedicati a privati, liberi professionisti e aziende – per mostrarli. All’evento saranno presenti i referenti di Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda e Polonia.

Nell’area espositiva preposta, vicina a quella FCA Fleet&Business, Leasys presenterà nella sua area espositiva le soluzioni innovative e i servizi pensati per la mobilità aziendale. Da I-Quote, per configurare e quotare in autonomia i veicoli desiderati nel rispetto delle regole imposte dalla car policy aziendale, a MYLEasys, per monitorare agevolmente il parco auto dell’azienda.

Una delle più innovative soluzioni che Leasys porta, e che potrà essere vista oggi e domani all’evento, sarà Leasys CarCloud, il primo e unico abbonamento alla mobilità (al momento disponibile solo da noi in Italia).

Concepito per rispondere alla necessità di guidare auto diverse in base alle differenti situazioni e necessità del cliente, è un nuovo servizio pensato per offrire vantaggi e flessibilità in un unico abbonamento.

A fronte di un canone mensile fisso il cliente potrà scegliere in ogni momento il mezzo più funzionale e adatto ad ogni situazione, come ad esempio l’utilitaria per la mobilità urbana o il fuoristrada e l’auto familiare per le gite fuori porta durante i weekend o in vacanza.

Se non conoscete Leasys, essa è un’azienda che offre servizi a privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni., proponendo un sistema completo e innovativo di servizi per la mobilità: dal noleggio a breve/medio al lungo termine, al car sharing peer-to-peer attraverso la piattaforma U Go. Con il brand Clickar, si attesta anche tra le prime realtà italiane nella vendita offline e online dell’usato aziendale.

Con il quartier generale in Italia, dal 2017 Leasys ha avviato un processo di internazionalizzazione aprendo diversi sedi in Europa: opera in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio e Olanda e gestisce oltre 70.000 clienti con una flotta di circa 260.000 unità.

Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio Italiano. Gli store, in cui i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità, saranno a breve disponibili anche nei Paesi europei in cui Leasys è presente.