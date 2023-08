Il rinomato tuner Tesla Unplugged Performance ha appena presentato una versione pesantemente modificata della Model Y, perfetta per le operazioni di pattugliamento della polizia.

Il nuovo veicolo è stato realizzato dalla divisione flotta UPfit del tuner ed è stato presentato all’evento Tesla Takeover a San Luis Obispo, in California, lo scorso fine settimana. La Model Y è stata sottoposta a numerose modifiche e Unplugged Performance fornirà veicoli simili alla polizia di South Pasadena, in California, che ha assunto l’impegno di rinnovare l’intera flotta di pattuglia con veicoli elettrici.

Tesla Model Y entry-level parte da $ 40.240 dopo il credito d’imposta ed è dotata di configurazione a doppio motore e trazione integrale, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,0 secondi. L’auto della polizia Model Y ha un costo di $ 91.990, praticamente il doppio di una Model Y ad uso commerciale.

Le modifiche includono un cruscotto anteriore rivisto, con l’aggiunta di un robusto bull bar in acciaio e luci lampeggianti blu e rosse posizionate appena sotto l’apertura del cofano. Nuove luci a LED sono state montate sui pannelli laterali anteriori. Unplugged Performance ha inoltre equipaggiato la Model Y con un set di cerchioni aftermarket neri lucidi e li ha rivestiti di pneumatici per tutti i terreni per aumentare la versatilità del veicolo elettrico.

L’auto della polizia è dotata delle consuete luci lampeggianti sul tetto, oltre a luci blu e rosse sulle minigonne laterali. All’interno, l’abitacolo è stato completamente rivisto per adattarsi alle esigenze della polizia, con l’installazione di pannelli separatori per separare i passeggeri anteriori della polizia da eventuali criminali nella seconda fila.