La nuova compatta elettrica sarà il successore spirituale della e-Up e offrirà un mix simile di compattezza e tecnologia. Utilizzerà una piattaforma elettrica su misura e, analogamente alla Up, verrà commercializzata anche con il brand Cupra e Skoda. L’ID.1 si posizionerà al di sotto della versione di produzione della versione concept ID.2, che Volkswagen intende vendere a un prezzo di circa 25-30mila euro.

Arno Antlitz, direttore finanziario del gruppo Volkswagen, ha recentemente dichiarato di ritenere che l’azienda possa fornire auto elettriche a tale prezzo, grazie all’emergere di materiali per batterie e metodi di produzione più economici. I dettagli dell’architettura del nuovo veicolo devono ancora essere svelati, ma tutte le proposte saranno tutti costruite in Spagna a partire dal 2025.

Il nome del modello deve ancora essere definito; tuttavia, il responsabile del marchio Volkswagen, Thomas Schäfer, ha dichiarato che non si può escludere l’opzione ID 1 o ID Polo, anche se ha sottolineato che l’uso dei nomi dei modelli classici sarà riservato ai veri “successori” dell’originale. Questo aspetto dipenderà dalle prossime normative Euro 7 che potrebbero anche non rendere possibile lo sviluppo di un nuovo motore compatibile.

L’ID.1 sarà una vettura incentrata sulla mobilità urbana, quindi è prevedibile attendere un’autonomia contenuta e misurata che, sicuramente, non sarà un problema per le modalità di utilizzo. In commercio esistono già elettriche compatte dedicate per lo più alla città, pertanto prendendo in considerazione questo elemento è lecito immaginare un’autonomia di circa 200-250 km, una batteria limitata e più leggera, così come un’ampia suite di assistenti e aiuti alla guida. Il prezzo, come anticipato, sarà nell’ordine dei 20mila euro anche se al momento siamo ancora nel campo delle speculazioni.