L’esclusiva Fiat Panda elettrica di Garage Italia è ora configurabile online

Ultimamente abbiamo assistito alla presentazione di una serie interminabile di restomod anche grazie all’introduzione di powertrain elettrici sempre più compatti, efficienti e prestazionali; una delle più recenti creazioni disponibile sul mercato è sicuramente la Panda Integral-e di Garage Italia, sviluppata all’interno del progetto Icon-e.

La vettura è basata su una Fiat Panda 4×4 prima serie, alla quale sono stati installati due motori elettrici capaci di fornire una trazione integrale. La gestione della trazione dipende esclusivamente al profilo di guida in utilizzo; in modalità Eco l’80% della coppia è sulle ruote anteriori, in Sport, invece, perfettamente bilanciata al 50%. Al momento non sono stati forniti i dati relativi alla potenza e all’autonomia della Integral-e, ma considerata la cavalleria iniziale non è difficile immaginare che la restomod abbia a disposizione una spinta più marcata. In ogni caso per i nostalgici, Garage Italia mette a disposizione anche due ulteriori modelli, elettrica con range extender e con motore endotermico a benzina.

Gli appassionati e i clienti potranno scegliere di rendere unica la propria Integral-e selezionando oltre 10 tonalità differenti, oltre alla possibilità di applicare adesivi, accessori, cerchioni e molto altro. Anche gli interni, come un vero e proprio configuratore, possono essere personalizzati secondo i propri gusti. Ricchissima la varietà degli optional, dai portascì al cesto di vimini fino alla presa d’aria sul cofano.

In aggiunta a Panda Integral-e, è possibile configurare ulteriori modelli come 500 Jolly e Datsun 240Z. Se siete curiosi, di seguito potete accedere al configuratore.