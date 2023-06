Con l’entrata in vigore della nuova normativa Euro 7 a partire da luglio 2025, saranno considerate non solo le emissioni di scarico, ma anche le minuscole particelle prodotte dai pneumatici e dai freni. Questo significa che anche le auto elettriche saranno soggette alle valutazioni ambientali al pari delle endotermiche. Di conseguenza, i produttori di componenti stanno cercando di sviluppare prodotti che soddisfino le nuove norme; un esempio è dato dall’azienda tedesca Continental, che ha creato le pinze freno Green Caliper appositamente per i veicoli elettrici. Lo scopo di questa nuova tecnologia risiede nella possibilità di produrre un inferiore inquinamento rispetto alle pinze tradizionali.

Le Green Caliper della Continental sono infatti più leggere delle pinze freno normali e consentono di ridurre la polvere rilasciata nell’atmosfera dai freni, migliorando parallelamente l’autonomia del veicolo grazie a una minore perdita di energia. Una differenza importante rispetto agli attuali sistemi risiede proprio nel funzionamento; mentre le pinze freno idrauliche tradizionali continuano ad agire leggermente sul disco anche dopo aver rilasciato il pedale, le Green Caliper riducono praticamente a zero questa coppia frenante residua, evitando perdite di energia e emissioni di particolato. Per ottenere questo risultato, le pastiglie e il disco sono posizionati a una distanza maggiore, ma grazie al sistema ideato da Continental non ci dovrebbero essere differenze a livello di dinamica.

Le Continental Green Caliper sono molto più compatte delle pinze tradizionali e le pastiglie dei freni sono pertanto più piccole e sottili, poiché si consumano più lentamente. Allo stesso modo, il disco dei freni può essere più sottile, riducendo così le masse non sospese. Continental assicura che i nuovi freni, disponibili entro un paio d’anni, avranno le stesse capacità frenanti di quelli tradizionali.