Secondo quanto riportato da Bloomberg, che ha citato fonti ancora anonime, McLaren starebbe prendendo in considerazione di integrare a capo del suo organico Michael Leiters, ex dirigente della Ferrari. Le discussioni sono ancora in corso all’interno del consiglio di amministrazione della McLaren, ma le fonti affermano che Leiters dovrebbe essere uno dei principali candidati in fase di valutazione. Leiters ha precedentemente ricoperto il ruolo di CTO in Ferrari, da cui si è dimesso a dicembre in seguito all’arrivo di un nuovo CEO presso l’azienda italiana.

McLaren è alla ricerca di un nuovo CEO da quando Mike Flewitt si è dimesso improvvisamente nell’ottobre 2021, dopo molti anni a capo dell’azienda. Da allora, Michael Macht, direttore non esecutivo del Gruppo McLaren, è stato responsabile delle funzioni tecniche e operative. Per McLaren son stati anni duri, non solo per l’assenza di un CEO ma anche a causa della pandemia che ha messo sotto severo stress tutta la produzione. Di recente, inoltre, diversi azionisti hanno messo in discussione la sostenibilità del marchio di Formula 1 che potrebbe essere acquisito da Audi.

I ritardi nella produzione hanno inficiato anche l’arrivo di Artura, la supercar ibrida che abbiamo potuto ammirare in anteprima praticamente un anno fa. Per maggiori informazioni vi rimandiamo all’approfondimento, ma ricordiamo che si tratta di una supercar da 680 cavalli (585 cavalli endotermici + 95 cavalli elettrici) derivati da un nuovo propulsore 3.0 v6 biturbo e una batteria agli ioni di litio da 7,4 kWh. Il prezzo? A partire da 230mila euro, con le prime consegne stimate per luglio 2022.