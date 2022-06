Lexus presenta la nuova funzione di sicurezza ideata per proteggere pedoni e ciclisti dalle persone che aprono la portiera dell’auto inavvertitamente. Sono diversi, infatti, gli utenti che confermano la pericolosità dell’apertura improvvisa delle portiere lungo i percorso riservati ai ciclisti.

Non a caso, la casa automobilistica giapponese ha pensato di risolvere il problema sviluppando un’innovativa soluzione che combina un nuovo sistema di sblocco elettronico delle portiere con i sensori del Blind Spot Monitor implementati sul retro del veicolo. Parliamo, dunque, di una protezione indispensabile per prevenire incidenti dovuti all’apertura improvvisa della portiera quando sono in transito bici, veicoli o pedoni. La nuova tecnologia oltre a debuttare sulla nuova Lexus NX sarà parte della dotazione di serie della vettura elettrica RZ e della quinta generazione della RX.

La tecnologia Safe Exit Assist, installata di serie sulle nuove vetture Lexus può, infatti, prevenire fino al 95% degli incidenti causati dall’apertura delle portiere. Grazie all’azione combinata della chiusura centralizzata del Safe Exit Assist con il sistema Blind Spot Monitor, quando l’utente cerca di aprire la portiera e la Lexus rileva un veicolo in arrivo alle spalle vengono immediatamente bloccate tutte le portiere, cosi da evitare danni accidentali. Tuttavia, gli avvisi visivi del Blind Spot Monitor presenti sullo specchietto retrovisore e sul quadro strumenti digitale permettono di visualizzare preventivamente la presenza di persone nelle immediate vicinanze. Non appena il veicolo è transitato, il sistema elettronico e-Latch sblocca le portiere, consentendone l’apertura.

Non dimentichiamo che la casa automobilistica Lexus ha sviluppato ulteriori tecnologie di sicurezza, come il pacchetto Lexus Safety System+ equipaggiato di serie su tutti i nuovi modelli che comprende l’avviso anticollisione per la rilevazione della presenza di pedoni o ciclisti, e l’Intersection Turn Assist.