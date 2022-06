Lexus ha scelto il Goodwood Festival of Speed 2022 come occasione per svelare al mondo il primo vero esemplare del concept della supercar elettrica che succederà alla Lexus LFA entro il 2030.

Lexus, così come tutta l’industria automobilistica, si sta preparando al cambiamento epocale portato dall’elettrificazione, e punta a farlo entro il 2030: entro quell’anno il marchio figlio di Toyota punta a offrire un’intera gamma di veicoli elettrici, completa in tutti i segmenti attualmente coperti dalla compagnia.

Quale modo migliore di presentare al mondo la propria gamma elettrica, se non partendo da una supercar pazzesca in grado di scattare da 0 a 100 in poco più di 2 secondi, almeno sulla carta? E’ quello che devono aver pensato in Lexus, quando hanno deciso di partecipare al Goodwood Festival of Speed, previsto nel Sussex tra il 23 e il 26 giugno prossimi.

Il concept di Lexus è stato descritto come “un’auto sportiva elettrica che eredita la ricetta segreta delle prestazioni raggiunte grazie allo sviluppo della LFA. Questo nuovo modello sarà il simbolo del futuro del brand.” Ha detto Koji Sato, Chief Branding Officer di Lexus.

Secondo alcune voci, questo concept di Lexus potrebbe essere tra i primi a disporre di batterie allo stato solido, che Toyota ha in programma di utilizzare a partire dalla metà di questa decade; prima di realizzare una elettrica con queste batterie, Toyota ne saggerà le capacità creando alcuni modelli ibridi che permetteranno alla compagnia di raccogliere dati importanti che daranno vita a elettriche ancora più complete e funzionali.

Nonostante l’assenza di un motore termico, notoriamente più corposi nelle dimensioni rispetto a quelli elettrici, il concept di Lexus sfoggia un lungo cofano anteriore e una forma particolare, finora mai vista su modelli Lexus. Ovviamente si tratta di una versione estremizzata, con linee molto tese, gomme a basso profilo e un pacchetto aerodinamico molto evidente, che fa pensare a un utilizzo prettamente sportivo, possibilmente in pista.